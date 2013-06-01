نشست خانه آواز در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد موسيقي و سرود حوزه هنري استان همدان گفت: سي و نهمين نشست خانه آواز حوزه هنري همدان برگزار مي‌شود.

حسين زندي گفت: سي و نهمين نشست خانه آواز حوزه هنري استان همدان امروز شنبه 11 خرداد با حضور علاقه‌مندان و چهره‌هاي شاخص آواز استان همدان برگزار مي‌شود.

وي افزود: در اين نشست زندگي و آثار منوچهر همايون پور از پيشكسوتان آواز ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

زندي ادامه داد: بررسي مكاتب آوازي از ديگر برنامه هاي خانه آواز است كه در هر نشست به يكي از مكاتب آواز اصيل ايراني اختصاص دارد و تعدادي از هنرمندان نيز به اجراي آواز خواهند پرداخت.

وي گفت: برگزاري كنسرت‌هاي پژوهشي، تهيه كتاب آموزش ساز يسنا، تهيه نخستين آلبوم موسيقي استان با نام «گواه پايمردي» و آلبوم قصه هاي كودكانه «مهتاب لالا» برخي از فعاليت هاي واحد موسيقي استان همدان در سال گذشته بوده است.

كسب رتبه دوم كشوري ترجمه و تفسير قرآن كريم توسط دبير همدانی

معاون آموزش متوسطه استان همدان گفت: فاطمه نامدار دبير ناحيه یک همدان در آزمون آنلاين ترجمه و تفسير قرآن كريم ويژه دبيران ديني عربي دوره راهنمايي تحصيلي در سال تحصيلي 92-91 موفق به كسب رتبه دوم كشوري شد.

محمود نقوي بيان كرد: بر اساس اعلام پايگاه كيفيت بخشي به فرآيند آموزش درس ديني و قرآن مستقر در اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان خانم فاطمه نامدار دبير ديني و قرآن ناحيه يك همدان‌، موفق به كسب رتبه دوم كشوري در آزمون آنلاين ترجمه و تفسير قرآن كريم ويژه دبيران ديني عربي دوره راهنمايي شد.