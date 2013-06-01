مذهب در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "راشد الغنوشی" رئیس حزب النهضه تونس گفت: مجلس موسسان قانون اساسی فرآیند تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید تونس را به زودی به پایان خواهد رساند.



وی با بیان این مطلب افزود: توافق شده است که مذهب در نخستین قانون اساسی تونس ذکر نشود تا بیانگر همه طیفهای ملت تونس باشد.



الغنوشی با این حال تاکید کرد پیش نویس قانون اساسی جدید بیانگر ارزشهای اسلامی توام با ارزشهای دموکراسی مدرن است.



وی ضمن انتقاد از جریان سلفی در کشورش گفت: این افراد با توسل به زور و با زیر پا گذاشتن قانون، قصد دارند نظرات وعقاید خود را به دیگران تحمیل کنند.



رئیس حزب النهضه از برخی رفتارهای جریان های تندروی چپگرا انتقاد کرد و از آنها خواست که از طریق تشکیل احزاب وارد سیاست شوند.



وی با بیان اینکه سلفیها محصول نظام زین العابدین بن علی هستند و نه انقلاب، خاطر نشان کرد: سلفیها پدیده ای پیچیده هستند که فقط در مناطق فقیر نشین سر بر می آورند.