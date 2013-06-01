لیست 31نفره جبهه پیروان نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، مذاکرات جبهه پیروان با چمران،رئیس شورای شهر تهران و جبهه پایداری و جبهه ایستادگی ادامه دارد و ممکن است در لیست نهایی جبهه پیروان تغییراتی ایجاد شود.
اسامی کامل نامزدهای ثبتنام شده جبهه پیروان در انتخابات شوراها به شرح زیر است.
1.حسن غفوری فرد
2.سیدمهدی جولایی
3.محمد شاهنگیان
4.امیرعباس فارسینژاد
5.حسن لاسجردی
6.شعبانعلی بیدکی
7.جواد میرقوامی
8.اسدالله عسگراولادی
9.عباس شیبانی
10.ابراهیم انصاریان
11.رضا برنگی
12.ولیالله صالحی
13.احمد زمانی
14.سیدکمال سجادی
15. رحیم علیزاده
16.محمدعلی غفاری
17.محمد مهدی مفتح
18.مسلم میرزاپور
19.احمد نیکفر
20.حسن اعتمادزاده
21.ابوالفضل حسنبیگی
22.داوود جعفری
23.حسن کاظمپور
24.هاشم شکروی
25.حسین عامریان
26.طاهره رحیمی
27.فهیمه محمدزاده
28.فاطمه احمدی
29.فرحزاد قندفروش
30.مریم سادات شریف
31.لیلا خدامرادی
