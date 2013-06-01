کاندیداهای انتخابات دیگران را مدیریت نکنند/ وعده ها بعد از انتخابات فراموش نشود

حجت الاسلام سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضرت علی(ع) به مالک اشتر این گونه سفارش می کند که "مبادا خودت و خویشانت را بر مردم ترجیح دهی" شخصی که به پست و مقامی می ‌رسد نباید خود و قوم و خویشانش را در اولویت قرار دهد، چراکه در این صورت خیانت در امانت کرده است، اگر کسی نزدیکانش را بر مردم ترجیح دهد بداند که ظالم است و طرف حساب او خداست.

وی بیان داشت: کاندیداهای انتخابات پیش رو مراقب باشند که دیگران را مدیریت نکنند، بلکه خودشان را مدیریت کنند، اگر نتوانند خودشان را مدیریت کنند، دیگران آنها را به انحراف می کشانند و دیگر نمی توانند شهر و روستا و کشور را مدیریت کنند.

امام جمعه جوادآباد ادامه داد: اشخاصی مانند کاندیداها از وسوسه های شیطانی در امان نخواهد بود و شیطان جن و انس را مأمور می کند و اطرافیان هواپرست و بی مسئولیت را که فساد اخلاقی دارند را به کمک می گیرد تا کاندیداها را به انحراف بکشاند و پرونده آخرت آنها را سیاه کنند.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که اطرافیان هواپرست انجام می دهند گزینه تخریب، تهمت و افترا را در پیش می گیرند؛ اگر کاندیدایی با تهمت به برادر مؤمن خودش به پست و مقام برسد آیا می تواند به مردم خدمت کند؟

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: اگر کاندیدایی با زیر پا گذاشتن قانون به پست و مقام برسد، نمی تواند به مردم و کشور خدمت کند؛ آیا کسی که خود را با قراردادهای کذایی که با اطرافیان بسته و خود را وام دار دیگران کرده و با پول دیگران تبلیغات کرده و رأی آورده، می تواند به مردم خدمت کند؟

وی تأکید کرد: آیا کسی که با ولایت مطلقه فقیه که از اصول دین و نظام ماست و ولایت فقیه که ادامه ولایت رسول الله(ص) است مخالف باشد، می تواند به مردم خدمت کند؟ کاندیدایی که از اکنون دنبال آشوب و ناآرامی کشور و شهر است، نمی تواند در زمان مسئولیت خود کشور را آرام کند.

برخی دارند به کشور و نظام خیانت می کنند

امام جمعه جوادآباد افزود: برخی در حالی که مقام معظم رهبری فرمود "نا آرام کردن کشور خیانت است" اکنون دارند به کشور و نظام خیانت می کنند.

وی عنوان داشت: کسی که اکنون قانون را قبول ندارد نمی تواند بعداً یعنی موقعی که رئیس جمهور یا عضو شورا شد به قانون عمل کند؛ کسی که شورای نگهبان را قبول ندارد چطور می تواند در قالب شرع کار کند؟ آیا کسی که اکنون اسباب خوشحالی غرب و شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل را فراهم می کند و آنها به کاندیدای مورد نظر امتیاز می دهند، می تواند در مقابل شیطان بزرگ در آینده بایستد و از حقوق ملت ایران دفاع کند؟

کاندیداها با اتاق فکر باطل نمی توانند برای رضای خدا کار کنند

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: کاندیدایی که اکنون اتاق فکر باطلی دارد و به خاطر رضای افراد اتاق فکر باطل تلاش می کند نه رضای خداوند، نمی تواند بعداً برای رضای خدا کار کند و بعداً هم برای رضای افراد خاصی که باطل هستند تلاش خواهد کرد.

وی بیان داشت: کاندیدایی که به فکر امنیت کشور در فضای انتخابات نیست، نمی تواند در آینده امنیت را در کشور برقرار کند.

امام جمعه جوادآباد اضافه کرد: اما نباید نگران بود، زیرا دو نعمت بزرگ داریم که یک نعمت رهبر فرزانه و توانای انقلاب که بحمدالله طی سالهای سکانداری کشتی انقلاب در انواع تلاطمها، توانمندیهای همه جانبه خویش را به جهانیان اثبات کرده است و دوم نعمت حضور مردم در حماسه های فراوانی که خلق کردنده اند است.

وی تأکید کرد: کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری می شوند باید مسئولیت را در حکومت اسلامی امانت الهی بدانند و همه مردم مأمورند امانت الهی را به انسانهای سالم و دارای حسن سابقه بسپارند.

اگر مردم کسی را نمی شناسند به هیچ وجه به او رأی ندهند

حجت الاسلام حسینی افزود: اگر خدایی ناکرده مردم کوتاهی کنند و امانت را به کسی که شایسته آن نیست بسپارند و او در دوران مسئولیتش قصور و تقصیر کند، مردم هم در این جرم و کوتاهی شریکند؛ اگر مردم کسی را نمی شناسند به هیچ وجه به او رأی ندهند و باید سوابق افراد بررسی شود و با شناخت کامل رأی داده شود.

وی یادآور شد: انتخاب اصلح یک تکلیف است و کلام، کردار و دلبستگی افراد به نظام و قانون اساسی، از راه های شناخت افراد محسوب می شود و یکی دیگر از راه های انتخاب اصلح ایمان به آرمانهای بلند امت است که باید در انتخاب اصلح که یک تکلیف است جدیت نشان دهیم و فردی را انتخاب کنیم که باعث افزایش امنیت، آرامش و تداوم انقلاب شود.

امام جمعه جوادآباد ادامه داد: دشمنان از ماه ‌های گذشته روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را مورد رصد خود قرار داده ‌اند، شرکت گسترده مردم در انتخابات همانند گذشته توطئه‌ های دشمنان را یک‌ به یک خنثی خواهد کرد.

وی به اهمیت نقش رسانه‌ ها در ایجاد شور انتخاباتی اشاره کرد و عنوان داشت: نقش رسانه ‌ها در ایجاد شور انتخاباتی در بین مردم سبب افزایش مشارکت مردم در انتخابات می ‌شود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به محور گفتار اغلب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اعتراف به تورم و فشارهای اقتصادی بر مردم محور گفتار اغلب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و این كاندیداها ساماندهی اقتصاد را اهم برنامه های خود می دانند كه امیدواریم این حرفها بعد از انتخاب شدن به دست فراموشی سپرده نشود.