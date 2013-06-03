آموزش و پرورش در برنامه کاندیداها / وعده اصلاح معیشت معلمان تا تحول در نظام آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حل معضلات آموزشی و مشکلات فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها برای تربیت نسل آینده از رویکردهای مهم کاندیداهای ریاست جمهوری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری است. نامزدهای ریاست جمهوری نیز با درک این اهمیت در برنامه های تبلیغاتی خود برنامه های مختلفی را برای حل معضلات آموزشی و حل مشکلات معلمان بیان کرده اند.

غلامعلی حداد عادل درباره برنامه هایش برای وزارت آموزش و پرورش گفته است:« دانشجویی که در دوره دانش آموزی یاد نگرفته باشد فکر کند، کارش در دانشگاه سخت است. شما می دانید که امروزه در دنیا بحث آموزش فلسفه حتی به رده سنی کودکان هم برده اند یعنی این مسئله در دبستان ها دارد تدریس می شود یعنی کاری می کنند که بچه از بچگی فکر کردن را یاد بگیرد. من همیشه و در طول 20 سال گذشته به وزرای آموزش و پرورش تذکر داده ام که چرا ما باید در دورافتاده ترین روستای کشور همان نظام آموزشی را اجرا کنیم که در قلب پایتخت و کلان شهرهایی مانند اصفهان و تبریز اجرا می شود آیا نباید اقتضای محیط آنها را در نظر بگیریم؟ وقتی به یک دختر روستایی 12 ساله چیزی را یاد می دهیم که به درد زندگی او در روستا نمی خورد، چه توقعی داریم که در روستا بماند.»

محسن رضایی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معتقد است: «اگر قبول داریم همه خانواده‌های فعلی ایرانی و مردان و زنان آینده از دل آموزش و پرورش بیرون می‌آیند این نهاد باید ارتقاء جایگاه یابد تا بتواند رسالت خود را بر دوش بگیرد.»به گفته او، مهمترین مساله در آموزش و پرورش پس از 30 سال از انقلاب موضوع بازنگری اساسی در فلسفه آموزش و پرورش در ایران و قوانین و مقررات آن است،باید بر اساس این فلسفه بازنگری‌های لازم در حوزه استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود و این موضوع در مجمع مورد بحث قرار گرفته شد و نتیجه کار این شد که چه در دولت و چه در عرصه‌ آموزش و پرورش پیشنهادها به مجمع ارائه شوند و مورد بررسی قرار بگیرند.

برنامه نامزدهای ریاست جمهوری در حوزه آموزش و پرورش نام کاندیدا سایر برنامه های آموزش و پرورش کاندیداها غلامعلی حداد عادل خطری بالاتر از این نیست که برای تربیت معلم به صورت کمی و کیفی برنامه نداشته باشیم و به صورت منفعل منتظر بنشینیم که چه کسی مراجعه می‌کند و بعد آموزش و پروش را پر کنیم از حق‌التدریسی‌هایی که آموزش معلمی ندیدند. -مشاهده آثار جهانی انقلاب و بیداری اسلامی وظیفه ما را برای اداره بهتر کشور سنگین‌تر می‌کند و ما باید برای ایفای وظیفه خطیر جهانی پایه‌های انقلاب را در داخل کشور هر چه می‌توانیم استوارتر کنیم و مستلزم آن است که تک تک افراد این کشور را مؤمن، فرهیخته و کارآمد تربیت کنیم و چنین وظیفه‌ای بیش از هر دستگاهی متوجه آموزش و پروش است. محسن رضایی - در آموزش و پرورش باید به ارتقاء و شکوفایی توجه شود و بینش دانش آموزان در کنار دانش، مهارت و سلامت روحی و جسمی آن‌ها مورد توجه قرار گیرند. -دانش آموزان باید بتوانند خود را برای مشارکت جدی و فعالیت در جهت توسعه ملی آماده کنند و باید بینش، دانش، مهارت و سلامت روحی و جسمی آن‌ها همزمان شکوفا شود تا بتواند عناصر مولد‌تر و فعال‌تری در جامعه باشند. -در هفته‌های گذشته سیاست‌های کلان پیشنهادی در رابطه با آموزش و پرورش نهایی شده است و این بحث‌ها ادامه دارد، از امروز سیاست‌های کلی مربوط به امنیت و فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفته است. محمدباقرقالیباف - اطمینان می‌دهم در صورت توفیق خدمت، در هر شرایط اقتصادی و حتی در شرایط تحریم، برای خوب اداره کردن دو وزراتخانه مهم آموزش و پرورش و آموزش عالی، هیچ بهانه ای باقی نگذارم. -بنده مطالبات معلمان را می‌دانم و برای فراهم کردن آنها برنامه دقیق دارم. - تردیدی نداریم که سرمایه گذاری در فرهنگ و به ویژه حوزه آموزش و پرورش جزو پربازده ترین سرمایه گذاری هاست. آینده ما منوط به سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش است. علی اکبر ولایتی ایجاد تحول در نظام آموزشی با اصلاح و اجرای برنامه های بنیادین. حسن روحانی ستون فقرات آموزش و پرورش معلمان هستند. نظام آموزشی، فضای آموزشی، متون درسی و معلمان نقش مهمی در آموزش و پرورش دارند سید محمد غرضی نظام آموزشی را از دبستان تا دانشگاه باید اصلاح شود. دانش آموز باید تا 18 سالگی شغلی را فرا بگیرد.

محمد باقر قالیباف درباره برنامه های خود در حوزه مشکلات معلمان گفته است:« اکنون بیشتر معلمان در کشور ما به دلیل دغدغه معیشتی دو شغله اند و اگر این طور نباشد قادر به اداره زندگی نیستند.معلمان ما به دنبال رزق حلال هستند و جز این که برای گذران زندگی دو شغله باشند یا چند شیفت کار کنند راه دیگری ندارند.»

این نامزد ریاست جمهوری نیز توضیحات خود را اینگونه تکمیل می کند:« سه شیفت کار کردن معلمان با کرامت آنها سازگار نیست.منابع انسانی سرمایه اصلی هر سازمانی هستند و این سرمایه می‌تواند منابع مادی را نیز ایجاد کند؛ اما در حال حاضر و در شرایطی که بهترین منابع انسانی را در اختیارداریم؛ مدیریت، حلقه گم شده ای است که مانع استفاده درست از این سرمایه‌ها می‌شود.»

به گفته قالیباف اکنون بیشتر معلمان در کشور ما به دلیل دغدغه معیشتی دو شغله اند و اگر این طور نباشد قادر به اداره زندگی نیستند. معلمان ما به دنبال رزق حلال هستند و جز این که برای گذران زندگی دو شغله باشند یا چند شیفت کار کنند راه دیگری ندارند.»

علی اکبر ولایتی نیز برنامه های خود را در حوزه مسائل آموزشی بر عدم تمرکز صرف روی مقاطع تحصیلی عنوان کرده و می گوید: ایجاد احساس تحول در نظام آموزشی کشور با اصلاح و اجرای برنامه های بنیادین در میان فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا امکانپذیر است.

حسن روحانی نیز معتقد است در عرصه آموزش و پرورش 4 رکن نظام آموزشی ، فضای آموزشی ، متون درسی و معلمان نقش دارند که رکن اصلی معلمان هستند . ستون فقرات آموزش و پرورش معلمان هستند .

به گفته او، باید به معیشت معلمان توجه شود که شغل دوم نداشته باشند و بدون دغدغه مالی نسبت به آموزش آینده سازان کشور اقدام کنند.

اما در این میان سید محمد غرضی نظام آموزشی فعلی را قبول ندارد و توضیح می دهد :« من این نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه را قبول ندارم. نظام آموزشی کشور باید بگونه ای باشد که دانش آموز در سن 18 سالگی توانایی انجام کار در جامعه را داشته و شغلی را در طول تحصیل آموخته باشد تا بتواند به صورت مستقل به زندگی خود ادامه دهد.

وزارت آموزش و پرورش یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور در حوزه تربیت نسل آینده است و در همه دولتها نگاه و توجه ویژه ای به این وزارتخانه می شود. در دو سه سال اخیر معلمان و اولیای دانش آموزان نگرانیهای بسیاری نسبت به وضعیت آموزشی دانش آموزان با توجه به تغییرات در سیستم نظام آموزشی کشور و ایجاد نظام 6.3.3 دارند و چشم امید آنها به اجرای متعهدانه تمام برنامه هایی است که اکنون کاندیداها وعده می‌دهند.