دبیرخانه "ماندگاران" ویژه تکریم خانواده شهدای شهرری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قادری صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص ویژه برنامه ماندگاران افزود: از سال 1389 این برنامه را با عنوان "لاله های ری" با همکاری فرهنگسرای ولاء آغاز شد.

وی عنوان داشت: این برنامه با محوریت بازدید از خانواده های معظم شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای هسته ای به طور متوسط هر ماه چهار بار برگزار می شود.

مدیر خانه فرهنگ رازی ادامه داد: تا کنون از 47 خانواده شهید از جمله شهدای هسته ای رضا قشقایی، شهید قاسم گرجی فرمانده سپاه کردستان ساکن شهرری و شهید حاج کاظم رستگار تکریم شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته خانه فرهنگ رازی و فرهنگسرای ولاء تصمیم به تغییر نام این برنامه گرفتند و این برنامه با تشکیل دبیرخانه ماندگاران، دوباره بازدید خود را از خانواده های شهدا آغاز کرد.

قادری اضافه کرد: ری از جمله مناطقی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس شهدای زیادی را تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده و با توجه به ضرورت معرفی و ترویج ارزشها و الگوهای اخلاقی دوران دفاع مقدس مانند اخلاص، ایثار، روحیه جهادی و صبر خانه فرهنگ رازی تصمیم به برگزاری این بازدیدها گرفت.

وی بیان داشت: این بازدیدها همزمان با ایام ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران با حضور در منزل خانواده های شهدا، با همراهی مسئولان محلی، بنیاد شهید، شهرداری و مسئولان حوزه و بسیج حسینیه قائم و معاونان فرهنگسرای ولاء برگزار می شود.

مدیر خانه فرهنگ رازی شهرری افزود: در مجموع از سال 90 تا 92 از 47 خانواده شهید بازدید شده است که این بازدیدها در روزهای چهارشنبه هر هفته برگزار و به رسم امانت به هر یک از خانواده ها لوح تقدیر اهدا می شود.