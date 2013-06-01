به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 50 هزار جلد کتاب با پنج هزار عنوان در زمینه های ادبیات، علم و فناوری، دینی، تاریخ، بهداشت و سلامت و... به معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.



نمایشگاه مذکوراز سوی موسسه انتشارات فرهنگ جامع تهران و با همکاری شرکت پالایش نفت آبادان از یازدهم تا 31 خردادماه جاری برای بازدید عموم در محل مذکور برپا است.



علاقمندان به کتاب می توانند از تخفیفهای 35 درصدی برای عموم و 45 درصدی ویژه‌ی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان استفاده کنند.



برپایی غرفه آثار و تالیفات حضرت امام‌خمینی(ره) و کارگاه نقاشی ویژه‌ی کودکان همراه با اهدای جوایز از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه به شمار می رود.

