به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 50 هزار جلد کتاب با پنج هزار عنوان در زمینه های ادبیات، علم و فناوری، دینی، تاریخ، بهداشت و سلامت و... به معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.
نمایشگاه مذکوراز سوی موسسه انتشارات فرهنگ جامع تهران و با همکاری شرکت پالایش نفت آبادان از یازدهم تا 31 خردادماه جاری برای بازدید عموم در محل مذکور برپا است.
علاقمندان به کتاب می توانند از تخفیفهای 35 درصدی برای عموم و 45 درصدی ویژهی کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان استفاده کنند.
برپایی غرفه آثار و تالیفات حضرت امامخمینی(ره) و کارگاه نقاشی ویژهی کودکان همراه با اهدای جوایز از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه به شمار می رود.
آبادان – خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت سالروز ارتحال امام راحل(ره)، امروز نمایشگاه بزرگ کتاب، نرم افراز و محصولات فرهنگی در محل نمایشگاه دائمی شرکت پالایش نفت آبادان برپا شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه بیش از 50 هزار جلد کتاب با پنج هزار عنوان در زمینه های ادبیات، علم و فناوری، دینی، تاریخ، بهداشت و سلامت و... به معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.
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