برگزاری همایشی برای خلق حماسه سیاسی/ فعالیت 212 تعاونی در مراوه تپه

به گزارش خبرنگار مهر، علی حق شناس پیش از ظهر شنبه در همایش تعاون و خلق حماسع سیاسی در شهرستان گفت: در سال 1391 مرزنشينان مراوه تپه در هفتمين جشنواره تعاوني هاي برتر مقام اول و برتر استاني و کشوري را بدست آورده و نلوح تقدير دريافت کردند.

در ادامه مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي گلستان نیز گفت: ارائه خدمات براي برگزاري هر چه باشکوهتر انتخابات 24 خرداد ماه سال جاري ، وظيفه اي مهم در خلق حماسه سياسي است.

حسينعلي خواجه مظفري افزود: جامعه بزرگ تعاون و کار استان گلستان بنا به گستردگي حوزه خدمات خود ، در خلق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نقش مهمي را انشاالله ايفا خواهد کرد.

وي با اشاره به نقش تعاونگران و کارگران در حماسه سياسي گفت: در اين بخش از نامگذاري سال 1392، همه ما همگام با آحاد مردم بايد در حد توانايي خود، همه واجدان شرايط را براي حضور در پاي صندوق راي تشويق و ترغيب کنيم تا با شکل گيري يک برگ زرين ديگر در کتاب پر افتخار حيات اين نظام مقدس، توطئه هاي دشمنان ناکام بماند.

عنايت معاون فرماندار مراوه تپه نیز، انتخابات را مصرع اول حماسه سياسي دانست و خلق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي را اطاعات تام از ولايت مطلقه فقيه دانست.

وی گفت: انقلاب اسلامي توانست ساختار استکبار جهاني را به چالش بکشد و انقلاب اسلامي و مقام عظماي ولايت توانست مسيري را هدايت کند که تنها براي مردم کشور نبود بلکه چشم اندازي روشن براي آزادي خواهان و مستضعفان جهان ترسيم کرد و به همين دليل استکبار با اين نظام الهي ستيز دارد.

وی اظهار داشت: استکبار همواره با برنامه ريزي هاي خود مي خواهند انگيزه مردم را براي حضور حماسي در انتخابات کم کنند ولی ملت ايران از ابتدا با تبعيت از ولايت فقيه در مسير سرخ شهادت حرکت کرده و اين حضور در هر دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل افزايش يافته است.

عنایت با بيان اينکه لحظات و روزهاي پيشرو حساس و سرنوشت ساز است و حماسه اي بزرگ را بايد رقم زنيم تا استکبار جهاني براي هميشه اميد خود را از دست دهد.

مراوه تپه در شرق گلستان واقع شده است.