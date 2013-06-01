پشتیبانی قاطع از ولایت مطلقه فقیه وخلق حماسه سیاسی واقتصادی خط شناسی امام (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح‌الله ولدبیگی ظهر شنبه نشست احیاء امربه معروف ونهی ازمنکر در شهرستان مهران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: حضور گرم وپرنشاط مردم درانتخابات باعث خلق حماسه سیاسی می شود.

وی با گرامیداشت یاد وخاطره امام خمینی (ره) افزود: پشتیبانی قاطع از ولایت مطلقه فقیه وخلق حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی خط شناسی امام (ره) است.

امام جمعه مهران خواستار مشارکت همه گروه های اجتماعی در زمینه احیا فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر شد و گفت: باید دولت، نهادها مرتبط و حتی گروه‌های مردمی در این عرصه اهتمام جدی‌تری داشته باشند.

فرماندار مهران نیز گفت: به منظور تبیین مندیات مقام معظم رهبری درخصوص تحقق شعار حماسه سیاسی نشست مجمع عالی بسیج شهرستان مهران تشکیل شد.

ولی الله حیاتی با اشاره به نقش مردم درتحقق شعار حماسه سیاسی گفت: پیروی از مندیات مقام مقام معظم رهبری فرصت خوبی را برای حضور گسرده مردم فراهم می آورد.