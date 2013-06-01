  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

راه اندازی رشته ارشد ورزش پهلواني در دانشگاه اصفهان

راه اندازی رشته ارشد ورزش پهلواني در دانشگاه اصفهان

رشته كارشناسي ارشد ورزش پهلواني (زورخانه اي - باستاني) در دانشگاه اصفهان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف دانشگاه اصفهان به عنوان اولين دانشگاهي كه اين رشته را طراحي كرده، تربيت نيروهاي متخصص به عنوان سفيراني براي گسترش ارزش هاي ديني مذهبي ،ملي و آئيني كشور ايران در سطح بين المللي است .

در راستاي راه اندازي رشته كارشناسي ارشد ورزش پهلواني برنامه هاي دانشكده مورد بازبيني قرار گرفته و تمامي سرفصل هاي موجود به گونه اي تدوين و به روز شدند كه برونداد آنها پاسخگوي نيازهاي برنامه هاي ورزش كشور باشد.

بر همين اساس براي اين رشته ۱۶ واحد درسي ،۶ واحد درس مشترك پايه و ۴ واحد درس اختياري و ۶ واحد پايان نامه و در مجموع ۳۲ واحد درسي در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2067644

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