نشست علمی کاندیداهای ریاست جمهوری در پژوهشگاه علوم انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا آیت اللهی - رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با ارسال نامه هایی به 8 کاندیدای ریاست جمهوری از آنها خواسته است برنامه خود را برای حضور در این نشست ها اعلام کنند.
وی درباره اهداف برگزاری این نشست گفت: جهت دهی برنامهها و مطالبات به سوی تنگناها و چالشهای اساسی اقتصادی کشور، ساماندهی افکار و ایدههای اقتصادی کاندیداها، ارتباط کاندیداها با فضاهای علمی و پژوهشی و آشنائی با ظرفیتهای علمی و پژوهشی، آگاهی عمیقتر اساتید، پژوهشگران و کارشناسان با برنامهها و توانائیهای کاندیداها و ایجاد فضا و فرصت گفتگو پیرامون برنامههای اقتصادی پیشنهادی، ایجاد فضای انتخاباتی سالم، پرشور و هدفمند در فضاهای علمی و پژوهشی مهم ترین اهداف پژوهشگاه از برگزاری این نشست هستند.
به گفته آیت اللهی، این مسائل در فضایی کاملا علمی و تخصصی و البته دور از هیجان های سیاسی بررسی خواهد شد.
تورم(کاهش قدرت خرید، مهار تورم)، اشتغال(بنگاههای زود بازده، تولید ملی)، وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات (تشکیل سرمایه، توسعه صادرات، خصوصی سازی) نرخ ارز(کاهش ارزش پول ملی، نقش و جایگاه بانک مرکزی) و برنامههای حمایتی(هدفمندی یارانهها، تأمین فراگیر اجتماعی) محور های این نشست هستند.
زمان و چگونگی حضور داوطلبان یازدهمین دوره ریاست جمهوری در این نشست اعلام می شود.
