بزرگترین دستاورد امام خمینی دینی کردن حکومت بود

حجت الاسلام محمدحسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر به مناست سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار کرد: یکی از ایده های امام راحل که برگرفته از تعالیم ناب اهل بیت(ع) بود عدم جدایی دین از سیاست در ایده های رهبری امام بود که ایشان نیز به محض تشکیل حکومت اسلامی در ایران، این موضوع را انجام و حکومتی مبتنی بر دین را در کشور تشکیل داد.



وی افزود: بايد گفت كه امام خميني(ره) زمان مناسبي را براي انقلاب اسلامي انتخاب كرد، زماني كه پايه هاي نظام سرمايه داري جهاني لرزان شده و ناتواني سيستم سوسياليستي يا كمونيستي در كارآيي هاي اجتماعي و اداره جامعه ثابت شده بود. امام خميني(ره) در اين ميان از مردان نادر و استثنايي بود. او نه به راه سرمايه داري قدم گذاشت و نه يك لحظه در ايمان خود به بي‏اعتباري نظامهاي الحادي ماركسيسم و كمونيسم درنگ کرد.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان ادامه داد: بنيانگذار جمهوري اسلامي، اسلام را از انزوا نجات داد. ديدگاه مرتجعانه نسبت به اين دين مبين را كه دشمنان در طول صدها سال ارائه كرده بودند، از ميان برد و مقوله دين افيون ملتها را منسوخ كرد و اسلام را در سطح بين المللي به عنوان يك نياز انساني در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مادي و معنوي، مطرح كرد.



بلک تاکید کرد: با گذشت چند سال از رحلت امام خميني(ره)، ما شاهد هستيم كه افكار و انديشه هاي ايشان در جهان طرفداران فراواني دارد و بايد همه اديان الهي، قدردان بزرگترين اصلاحگر قرن بيستم، يعني امام خميني (ره) باشند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان عنوان کرد: امام خميني(ره) اسلام را از گوشه مساجد خارج و مردم را به مسيري هدايت و تشويق کرد كه اسلام را بتوان به عنوان يك روش زندگي به اجرا درآورد. امام خميني بود كه اين جرات را به مسلمانان بخشيد تا بتوانند اسلام را به ديگران عرضه كنند.

