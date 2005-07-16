به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از تلويزيون النخيل، يك مقام عالي رتبه عراقي بامداد امروز در گفت و گو با اين شبكه، خبر از ساخت يك خط لوله رفت و برگشت ميان بصره و آبادان داد.

بر اساس اين گزارش، قرار است در خلال سفر ابراهيم الجعفري، نخست وزير عراق، به ايران كه از امروز آغاز مي شود، توافق هاي نفتي ميان عراق و ايران نهايي شود.

بر پايه اين گزارش، اين مقام عراقي اعلام كرد، كه اين خط لوله در طول 6 ماه ساخته خواهد شد. قرار است عراق روزانه 150 هزار بشكه نفت خام به پالايشگاه آبادان صادر كند و در مقابل، از اين پالايشگاه مشتقات نفتي و بويژه بنزين دريافت كند.

اين گزارش تصريح مي كند، ايران همچنين در مبادلات نفتي ميان عراق و كشورهاي آسياي ميانه، به عنوان واسطه و رابط عراق با اين كشورها همكاري خواهد كرد.

تلويزيون النخيل، همچنين به نقل از اين مقام عراقي افزود، طبق توافق به عمل آمده، عراق از سمت بصره و خانقين از ايران برق دريافت خواهد كرد.