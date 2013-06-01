دلایل فتنه افکنی ها در لبنان/ سرنخ شناسایی فتنه افکنان

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الاخبار در مطلبی با اشاره به فتنه افکنی ها در لبنان آورده است: آتش بحران سوریه به لبنان رسیده است.در واقع ابتدا این بحران تاثیر خود را بر جریانها،گروهها و احزاب سیاسی لبنان گذاشت سپس اوضاع امنیتی از آن متاثر شد.

جنگی که در سوریه وجود دارد تاثیر خود را بر همزیستی مسالمت آمیز در لبنان گذاشته است و بیم فتنه بزرگ در لبنان می رود که این بار مذهبی نیست و سیاسی است.این جنگ میان طرفداران نظام سوریه و گروه دیگری است که خود را به آمریکا و طرحهای فتنه افکنانه آن در منطقه فروخته اند.

این پایگاه می نویسد: کاملا آشکار است که برخی در راستای فتنه افکنی و ایجاد شکاف میان برادران حرکت می کنند.این طرح از طرابلس آغاز شد و به بقیه مناطق در بقاع، بیروت و جنوب رسید. ابتدا احمد الاسیر عنصر سلفی طرفدار قطر وسعودی مشکلات را در صیدا به وجود آورد، موشکهایی به ضاحیه در جنوب لبنان شلیک شد، حملاتی به القاع و سرعین صورت گرفت و سه سرباز لبنانی در عرسال کشته شدند، اما حادثه خطرناکتر حمله به مقام سیده خوله(ع) دختر امام حسین(ع) است که مجریان آن به دنبال تکرار سناریوی حمله به مقدسات برای ایجاد فتنه میان مسلمانان هستند. این حادثه بسیار خطرناک است، زیرا همزیستی مسالمت آمیز اسلامی-اسلامی را هدف قرار داد.کاملا آشکار است که تیراندازی به مقام سیده خوله از سوی جریان همفکر جبهه تروریستی النصره و القاعده دنبال می شود مشابه آنچه در سوریه می گذرد.

موضوع هنگامی خطرناکتر می شود که مشاهده می شود این حمله به روستاها و مناطق نزدیک به مقام نبوده است، بلکه خود مقام به شکل مستقیم هدف قرار گرفته است.

این پایگاه در پایان می نویسد: بدون شک دستگیری عاملان این اقدام سرنخی برای رسیدن به فتنه افکنان است به ویژه اینکه عوامل لبنانی همسو با گروههای مسلح در سوریه این اقدام شنیع را انجام داده اند، زیرا جبهه النصره نمی توانسته است که وارد لبنان شود و این مقام را هدف قرار دهد و رهبران سیاسی لبنانی باید با هوشیاری بیشتری عمل کنند به ویژه رهبران جریان چهارده مارس که خود را به بیگانه فروخته اند و ارتباط قوی با این گروهها دارند.هدف از این اقدامات کاملا روشن و آشکار است هدف بی ثباتی در لبنان، برهم زدن امنیت شکننده آن است و ناتوانی دولت در کنترل مرزها را نشان می دهد که همه آن به سبب هدف قرار دادن ارتش لبنان و تضعیف نقش آن از سوی جریان المستقبل است.