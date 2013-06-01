سه میلیون و 100 هزار نفرواجد شرایط رای دادن در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صادقی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نتیجه نهایی تایید صلاحیت شدگان حضور در انتخابات شورای شهر شیراز 12 خرداد ماه اعلام می شود، گفت: بیش از 17 هزار نفر برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای استان فارس ثبت نام کردند.

وی تصریح کرد: سه هزار و 391 صندوق اخذ رای در استان فعال می شود که البته بنا به شرایط تعداد آنها زیاد و یا کم می شود.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استاندرای فارس یادآور شد: 77 شهر زیر 20 هزار نفر جمعیت دارای شورای پنج نفره، 12 شهر شورای هفت نفره، هفت شهر دارای شورای 9 نفره، سه شهر دارای شورای 11 نفره و یک شهر استان نیز دارای شورای 21 نفره خواهد بود.

صادقی با اشاره به اینکه راه اندازی ائتلاف ها نیازی به مجوز ندارد، گفت: ائتلاف های شورای شهر شیراز نیازی به مجوز ندارد اما فعالیتهای آنها باید طبق قانون باشد.

نامزدهای ریاست جمهوری از پاویون فرودگاه وارد شیراز می شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمامی زیر ساخت ها برای حضور نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در شیراز فراهم است، گفت: با هماهنگی های انجام شده تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری از پاویون فرودگاه وارد شیراز می شوند که این کار برای ارج نهادن به شخصیت این افراد است.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس افزود: ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در شیراز باید توجه داشته باشند که برگزاری میتینگ های انتخاباتی نباید باعث بروز مشکلات برای شهروندان شود.

صادقی تصریح کرد: مسئولان ستادها باید مراقب باشند که نامزد های آنها در سخنرانی های خود قومی را برتر از قوم و گروه دیگر معرفی نکنند زیرا اینگونه رفتارها باعث بروز مشکلات در روزهای بعد می شود.