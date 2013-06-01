جنایت جدید مزدوران آل خلیفه/ ضرب و شتم دو کودک زیر پنج سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عوامل رژیم آل خلیفه در راستای سیاست های سرکوبگرانه و و حشیانه خود شب گذشته دو کودک چهار ساله و پنج ساله را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گفته شاهدان عینی، این کودکان در حال بازی در مقابل منازلشان در منطقه بنی جمره بودند که پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بحرین در خیابان رها شدند.

جمعیت الوفاق بزرگترین گروه سیاسی وابسته به اکثریت جمعیت بحرین در این رابطه اعلام کرد که این اقدام غیر انسانی مزدوران آل خلیفه در راستای سیاست قلع و قمع گروهی در منطقه بنی جمره صورت گرفته است و نیروهای آل خلیفه در جریان این سرکوب منطقه را مملوء از گازهای خفه کننده و آشک آور استفاده کرده اند.