آزمون کارشناسی ارشد اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا علیزاده اظهار داشت: در سراسر کشور70هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده‌اند که 692نفر در 46رشته در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به رقابت پرداختند که از این تعداد497 نفر خانم و 195 نفر آقا بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: در این دوره بیشترین و کمترین شرکت کننده به ترتیب در رشته‌های پرستاری با 633 نفر و رشته‌های پرستاری سالمندان و فیزیوتراپی با یک داوطلب بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: استراتژی معاونت آموزشی دانشگاه رفتن به سمت رشته های کارشناسی ارشد است که در حال حاضر هفت رشته از جمله هموتولوژی، بیهوشی ، پرستاری پمپ ،پرستاریNICU،پرستاری ویژه ، پرستاری سالمندان و مامایی مکاتبات آن با وزارت متبوع صورت گرفته است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: دانشجویان در رشته‌های پرستاری، کتابداری وبهداشت هم اکنون مشغول تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هستند که مقدمات برای پذیرش در رشته های دیگر نیز در دست اقدام است و به زودی اعلان خواهد شد.

وی همچنین افزود: نتایج آزمون به زودی پس از بررسی اعتراضات در سایت سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

دکتر علیزاده از کسانی که در برگزاری این آزمون همکاری داشته اند از جمله رییس دانشگاه دکتر حیدری، مدیریت آموزش دانشگاه دکتر اکبر زاده و همکارانشان، نیروی انتظامی، اورژانس 115وهمکاران خدمات آموزشی تشکر وقدردانی کرد.

