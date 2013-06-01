تنها 5 دستگاه پرتودرمانی برای بیماران سرطانی در اصفهان وجود دارد

محمدعلی خامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 3 دستگاه شتاب دهنده و پرتو نگاری در تنها بیمارستان دولتی سرطانی ها وجود دارد و 2 دستگاه در بیمارستان خصوصی این بیماران مستقر شده است.

وی با اشاره به اینکه دو روز پیش قطعه ای ازیکی دستگاه ها خراب شده بود و هم اکنون هر سه دستگاه درست است، ادامه داد: این بیمارستان تنها بیمارستان موجود در کشور است که با این مدل از دستگاه ها به بیماران سرویس درمانی ارائه می کند.

رئیس بیمارستان سید الشهداء (ع) اصفهان تصریح کرد: این مدل دستگاه ها در شیراز و مشهد مورد استفاده قرار نمی گیرد و افتخاری برای اصفهان است که با کمک مهندسین توانستیم از توان این دستگاه ها استفاده کنیم.

وی افزود: به هنگام خرابی به هر قیمتی دستگاه را راه اندازی مجدد می کنیم.

خامی اضافه کرد: در حال حاضربا وجود این سه دستگاه روزانه به 380 بیمار خدمات درمانی ارائه می شود و این در حالی که به غیر از اصفهان از یزد، الیگودرز، خرم آباد، شهرکرد، اراک، آباده شیراز بیمار پذیرش می شود.

رئیس بخش رادیوتراپی بیمارستان میلاد اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خرابی دستگاه های شتاب دهنده این مرکز را کذب خواند و گفت: پیشرفته ترین نوع دستگاه های رادیو تراپی را این بیمارستان خصوصی دارد.

محمد عموحیدری با بیان اینکه برخی از قطعات دستگاه ها طی چند هفته اخیر خراب شده بود که هم اکنون مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: تمام بیماران سرطانی در طول بیماری خود به طور حتم به این دستگاه احتیاج پیدا می کنند.