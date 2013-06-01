به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری ظهر شنبه در دیدار با مسئولان دانشکده عالی دفاع ملی اقتدار نیروهای مسلح را در تقویت اقتصاد کشور بسیار مؤثر دانست و اظهار داشت: هر چقدر نیروهای مسلح قوی‌تر باشند، قطعاً برنامه‌ریزی‌های غیرنظامی در عرصه توسعه و پیشرفت با اعتماد بیشتر صورت می‌پذیرد.

وی به ضرورت تجهیز نیروهای نظامی به تجهیزات الکترونیکی با بردهای بالا و رصدهای قوی اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر دارای تاریخی بسیار پر حادثه بوده و در آبراه خلیج‌فارس نقش بسیار تعیین کننده در جهان دارد.

آیت الله صفایی بوشهری، تجارت با تمامی کشورهای جهان به ویژه حوزه خلیج فارس، کشاورزی در عرصه آبزیان و اشجار و حوزه انرژی هسته‌ای را به عنوان سه عنصر مهم اقتصادی استان بوشهر برشمرد.

وی با اشاره به تأثیرات استان بوشهر به عنوان نماد فرهنگ ایران و اسلام بر سایر مناطق و سلطه گری جهان سلطه بر مناطق مهم، بر لزوم توجه ویژه به استان بوشهر تأکید کرد.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: هر نظامی که در تاریخ به دنبال استمرار حاکمیت و قدرت دفاع در مقابل تهاجم بیگانگان امنیت داخلی است باید دارای نیروهای مسلح قوی باشد.

وی عدم دارابودن قدرت دفاعی در یک نظام را موجب اضمحلال، شکست و سلطه دیگران بر آن جامعه دانست و افزود: از این‌رو در تمامی کتب آسمانی به ویژه قرآن به عنصر تقویت قدرت دفاعی تأکید فراوان شده است.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر با بیان اینکه جهان همواره دارای دو قطب دین مدار و دین ستیز بوده است، افزود: به‌علت اینکه منطقه خاورمیانه یکی از غنی‌ترین مناطق سیاسی اقتصادی فرهنگی و استراتژیک جهان است، همواره جغرافیای جبهه دینی در این منطقه وجود داشته است.

آيت الله صفايي بوشهري منطقه خاورمیانه را به عنوان مرکز صدور فرهنگ دینی دانست و به برنامه‌ریزی‌های جبهه دین ستیز برای این منطقه اشاره داشت.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر لزوم بالابردن قدرت دفاعی نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، افزود: داشتن قدرت دفاعی برای نظامی که دارای ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است، یک اصل مسلم محسوب می‌شود.

وی طراحی، مدیریت، اجرا و باز تولید پروژه‌های نوین نظامی را در گرو داشتن دانش مرتبط با آن دانست و خاطرنشان کرد: عرصه دفاع و امور نظامی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین عرصه‌های دانش است.

آيت الله صفايي بوشهري همچنین دانش مطرح در عرصه‌های نظامی را دانشی راهبردی و استراتژیک خواند و افزود: مسائل نظامی مقوله‌ای فوق‌العاده دانش بنیان است.

وی در پایان سخنان خود، فضای نظامی استان را بسیار خوب و کارآمد دانست و پیشنهاد تأسیس یکی از زیر شاخه‌های دانشکده عالی دفاع ملی در بعد دریایی در بوشهر را ارائه کرد.