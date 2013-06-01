ثبت نام از حامیان طرح اکرام ایتام شهرستانهای عسلویه و کنگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، "طرح اکرام ایتام" همزمان با ماه رجب با هدف حمایت مادی و معنوی از کودکان یتیم و بی سرپرست از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان منطقه ویژه پارس برگزار شد.

نیکوکاران شهرستان های عسلویه و کنگان نیز در پیروی از امام اول خود علی(ع) بار دیگر در اقدامی خدا پسندانه با ثبت نام در این طرح حمایت مادی و معنوی 39 کودک و نوجوان شهرستان های عسلویه و کنگان اعلام داشتند.

بر اساس این گزارش طرح اکرام ایتام با همکاری منطقه ویژه پارس و کمیته امدام خمینی (ره) شهرستان کنگان در محل فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه برگزار شد که در آن بسیاری از سخاوتمندان شهرستان های عسلویه و کنگان با حضور گسترده خود صحنه‌ای بدیل از همدلی و نوع دوستی را رقم زدند.

سال گذشته نیز با همکاری سازمان منطقه ویژه پارس و کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ 300 میلیون ریال از محل طرح اکرام ایتام برای کودکان بی سرپرست جمع آوری شد.