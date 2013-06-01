ساعات خدمات دهی ثبت احوال خراسان جنوبی در ایام انتخابات افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پور حسین ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات استان با اعضای شورای اطلاع رسانی با اشاره به اینکه برای مشاركت مردم در انتخابات، ارایه كارت ملی و شناسنامه الزامی است، اظهارکرد: ساعات خدمات دهی ثبت احوال استان در هفته آخر قبل از انتخابات از ساعات هفت صبح تا 18 خواهد بود و متقاضیان می توانند برای صدور شناسنامه و یا مشکلات ثبتی و کارت ملی به آن ها مراجعه و نسبت به رفع مشکلات خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از افراد در استان تقاضای تعویض شناسنامه داشته اند، افزود: تقاض می شود متقاضیان برای دریافت شناسنامه خود هر چه سریعتر اقدام و دریافت آن را به روز های پایانی موکول نکنند.

وی بیان کرد: تعداد زیادی کارت ملی نیز برای متقاضیان صادر شده که در ادارت ثبت احوال موجود است و متقاضیان باید در زمینه دریافت آن اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی بیان داشت: شهروندانی که کارت ملی ندارند می توانند برای درخواست گواهی معتبر برای حضور در انتخابات به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

به گفته وی در روز 24 خرداد ماه ادارات ثبت احوال استان تا پایان ساعت رای گیری فعال و به متقاضیان خدمات ارائه خواهند کرد.