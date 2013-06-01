سوءمدیریت مهمترین خطر برای کشور است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ساری، محمدباقر قالیباف که برای سفر یکروزه به ساری رفته است، عصر امروز شنبه در مسجد جامع ساری و در جمع مردم این شهر، مردم مازندران را مردمی صبور و شناخته شده به کار و تلاش توصیف کرد و گفت: با دیدن جوانان شرکت‌کننده در این مراسم و با مشاهده برق امید چشمان شما به یاد جوانان نسل اول انقلاب افتادم که در دوران دفاع مقدس در کنار آنان دفاع از مرزهای کشور صورت گرفت که البته من یک جامانده از کاروان شهدا هستم.

وی اضافه کرد: با امید به توان شما جوانان و نخبگان نه در آینده دور که در آینده ای نزدیک مردم عزیز حماسه سیاسی را که فرمان رهبر انقلاب است، خواهند نواخت و اگر توفیق خدمت حاصل شود آنچنان حماسه اقتصادی و خدمت در کشور ایجاد خواهیم کرد که مثل دوران دفاع مقدس در تاریخ این کشور بدرخشد.

قالیباف خطاب به مردم ساری اظهار کرد: هیچ جای نگرانی و ناامیدی وجود ندارد، کشور ظرفیت های بسیار بالایی دارد و آنچه در کشور ما مهمترین چالش و خطر بوده، سوءتدبیر و سوءمدیریت است و سوءمدیریت در اداره جامعه است.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه جنگ تمام شده، اما دفاع همچنان باقی است، گفت: باید در راه خدمت به مردم، مجاهدت کنیم و دست به دست هم دهیم تا یک دفاع و جهاد دیگر را رقم بزنیم تا مدیریت خسته و بسته کنونی را بشکنیم.

وی اظهار داشت: شما بنده را می شناسید، بنده هرگز حرف خلاف حقیقت نزده ام، به شما قول می دهم که طی دو سال آینده شاهد خواهید بود که روند جدیدی در این کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد شد و هرگز اجازه نخواهیم داد پدران و مادران در مقابل فرزند سرشکسته شوند و یا جوانی شرمنده پدر و مادرش شود.

قالیباف ابراز امیدواری کرد که از روز 25 خرداد دوره جدیدی از تحول در کشور آغاز می شود.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ادامه داد: بنده هرگز در هیچ شرایطی حقوق این مردم را فراموش نخواهم کرد و اگر توفیقی حاصل شد، دولتی تشکیل می دهم که کارگران، کشاورزان، صنعت‌گران، معلمان و قشر دانشگاهی وقتی به دولت و کابینه نگاه می کنند و هر قوم و استانی که در خود ظرفیتی می‌بیند، ظرفیت خود را در دولت ببیند و اجازه نخواهم داد این ظرفیت از بین برود.