۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۰۰

عزیز پور خبر داد:

افزایش 80 درصدی قیمت 1100 قلم دارو در زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: برای بیش از 1100 قلم دارو در استان افزایش قیمتی در حدود 50 تا 80 درصد رخ داده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  حمیدرضا عزیز پور در حاشیه سومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: تعداد واحد های صنفی بدون پروانه در استان یک هزارو 350 فقره اعلام شده و در حال حاضر حکم تعطیلی این واحد های صادر شده است.
 
وی با اشاره به لزوم جلوگیری از خروج سیمان از استان افزود: این کالا در حال حاضرر افزایش قابل توجهی در قیمت داشته است و نباید اجازه خروج آن از استان صادر شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشازه به افزایش 20 درصدی قیمت آهن در ماه اردیبهشت ادامه داد: قرار گیری آهن در دست عده ای خاص به عنوان عمده فروش نمی تواند دلیلی برای افزایش قیمت اغن باشد و به این موضع باید رسیدگی شود.
 
عزیزپور  همچنین با اشاره به افزایش 50 تا 80 درصدی بیش از 1100 قلم دارو در استان افزود: اجرای کامل طرح شبنم در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مرحله بعدی نیز به خوبی اجرایی شود.
 
عزیز پور گفت: از ابتدای سال تا کنون در حدود 2646 مورد پرونده تخلف از واحد ها به تعزیرات وارد شده که 2395 مورد از آنها مختومه گشته و ارزش ریالی این پرونده ها بیش از 95 میلیارد ریال است.

کد خبر 2067856

