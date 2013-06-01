افزایش 80 درصدی قیمت 1100 قلم دارو در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزیز پور در حاشیه سومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: تعداد واحد های صنفی بدون پروانه در استان یک هزارو 350 فقره اعلام شده و در حال حاضر حکم تعطیلی این واحد های صادر شده است.



وی با اشاره به لزوم جلوگیری از خروج سیمان از استان افزود: این کالا در حال حاضرر افزایش قابل توجهی در قیمت داشته است و نباید اجازه خروج آن از استان صادر شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان با اشازه به افزایش 20 درصدی قیمت آهن در ماه اردیبهشت ادامه داد: قرار گیری آهن در دست عده ای خاص به عنوان عمده فروش نمی تواند دلیلی برای افزایش قیمت اغن باشد و به این موضع باید رسیدگی شود.



عزیزپور همچنین با اشاره به افزایش 50 تا 80 درصدی بیش از 1100 قلم دارو در استان افزود: اجرای کامل طرح شبنم در استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مرحله بعدی نیز به خوبی اجرایی شود.



عزیز پور گفت: از ابتدای سال تا کنون در حدود 2646 مورد پرونده تخلف از واحد ها به تعزیرات وارد شده که 2395 مورد از آنها مختومه گشته و ارزش ریالی این پرونده ها بیش از 95 میلیارد ریال است.