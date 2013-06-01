نان گران نمي شود / برخورد شديد با كم فروشي و گران فروشي در تهران

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: برخورد بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت و تعزيرات با گرانفروشان و کم فروشان نان و قاچاق گندم و آرد در دستور كار قرار دارد و در مورد نان بايد گفت كه اين ماده غذايي اصلي بايد در 24 ساعت شبانه روز در سفره مردم باشد و توجیهی برای تامین سهمیه و نبود آرد نداریم.



وی با بیان اینگه ذخیره سازی آرد از سال 91 انجام گرفته و هم اکنون به میزان نیاز 2 ماه و نیم تهرانی ها آرد داریم متذکر شد: باید طوری برنامه ریزی می شد که نانواها بر اساس نیازشان و بیش از سهمیه آرد دریافت نکنند.



معاون برنامه ریزی استانداری تهران با رد سهمیه بندی آرد نانوایان و کارخانجات نان صنعتی افزود: روزانه 22 هزار کیسه آرد ( با وزن 900 تن ) بین نانوایان استان تهران توزیع می شود.



وی با ابراز نگرانی دلالان بازار آردو نان گفت: اگر کنترل مناسبی در توزیع آرد داشته باشیم هیج افزایش قیمتی نخواهیم داشت.



1845 واحد متخلف با ارزش ریالی 700 میلیون تومان شناسایی شدند



گفتنی است بر اساس آمار بازرسان سازمان صنعت و معدن وتجارت تا کنون 230 مورد گشت بازرسی در واحدهای صنفی و کارخانجات آردو نان انجام شده است که از 16 واحد صنفی کارخانجات توزیع آرد، 3 واحد در کم فروشی متخلف شناسایی شدند. همچنین 10 نانوایی متخلف نیز پلمپ شده است. كه در مجموع بازرسي ها مي توان گفت تاكنون 1845 واحد متخلف در استان شناسايي و 700 ميليون تومان جريمه شدند.



معاون برنامه ریزی استانداری تهران با بیان اینکه زمینه تخلف در استان تهران به حداقل باید برسد افزود: با جلوگیری از هرگونه افزایش نان باید با هرگونه تخلف کارخانجات، نانوایان و توزیع کنندگان گندم برخورد جدی صورت گیرد.



وی تاکید کرد: در بحث واردات گندم نیز هیچ سوء استفاده گری قابل توجیه نیست.



