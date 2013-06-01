حامیان لرستانی 4.4 میلیارد ریال به ایتام کمک کردند

اردوان میهن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اردیبهشت ماه سالجاری حامیان ایتام بیش از 4.4 میلیارد ریال به ایتام کمک کرده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 18 هزار و 302 حامی بومی و غیر بومی در قالب طرح اکرام با کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان همکاری دارند افزود: این افراد کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این نهاد به ایتام تحت تکفل خود اهدا می کنند.

معاون حمایت و سلامت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان ادامه داد: همچنین در حال حاضر 9 هزار و 990 یتیم زیر 18 سال تحت حمایت این نهاد در استان دارای حامی هستند.

وی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سالجاری حامیان همکار با کمیته امداد استان مبلغ چهار میلیارد و 460 میلیون ريال به صورت نقدی و کالا به ایتام تحت تکفل خود در کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان اهدا کرده اند.

میهن پور یادآور شد: این مبلغ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.