۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۰۱

میهن پور:

حامیان لرستانی 4.4 میلیارد ریال به ایتام کمک کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان از کمک 4.4 میلیارد ریالی حامیان به ایتام این استان خبر داد.

اردوان میهن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اردیبهشت ماه سالجاری حامیان ایتام بیش از 4.4 میلیارد ریال به ایتام کمک کرده اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 18 هزار و 302 حامی بومی و غیر بومی در قالب طرح اکرام با کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان همکاری دارند افزود: این افراد کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این نهاد به ایتام تحت تکفل خود اهدا می کنند.

معاون حمایت و سلامت اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان ادامه داد: همچنین در حال حاضر 9 هزار و 990 یتیم زیر 18 سال تحت حمایت این نهاد در استان دارای حامی هستند.

وی تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سالجاری حامیان همکار با کمیته امداد استان مبلغ چهار میلیارد و 460 میلیون ريال به صورت نقدی و کالا به ایتام تحت تکفل خود در کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان اهدا کرده اند.

میهن پور یادآور شد: این مبلغ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.

