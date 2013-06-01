43 واحد صنفی متخلف در لرستان پلمب شد

سرهنگ امیر الماسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی واحدهای صنفی پوشاک از مظاهر علنی فساد، از تاریخ چهارم تا هشتم خرداد ماه سالجاری تعداد 339 واحد صنفی در استان مورد بازدید قرار گرفت.

وی ادامه داد: طی این بازدیدها وضعیت پروانه کسب، مطلوب بودن وضعیت ویترین و مانکنها، عدم به نمایش گذاشتن لباسهای زیر در معرض دید عموم، وجود البسه و کالاهایی که مبین مظاهر علنی فساد و فرهنگ منحط غربی است برابر آئین نامه اماکن عمومی مورد بررسی قرار گرفتند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی لرستان ادامه داد: در این راستا 43 واحد صنفی با هماهنگی مقام قضایی پلمپ و برای 14 واحد صنفی نیز اخطاریه پلمپ صادر شد.

سرهنگ با بیان اینکه در این رابطه تعدادی اقلام و کالاهای غیر مجاز نیز کشف و ضبط شد گفت: متهمان مربوطه دستگیر و همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.