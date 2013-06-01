افزایش مشارکت جوانان در برنامه های فرهنگی و مذهبی امامزادگان تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی صالحی با اشاره به دغدغه‌ مسئولان نظام و اوقاف و امور خیریه و همچنین سایر نهادهای ذیربط در مقوله افزایش مشارکت جوانان و جذب آنها در امور دینی و مذهبی افزود: نشستی در راستای توجیه هیئت‌های امنای مساجد و بحث شرح وظایف‌شان درباره شکل‌گیری هیئت امنا جدید برگزار شد که در آن مهم‌ترین مباحثی نظیر تشویق هیئت امنا در به‌کارگیری نیروهای جوان برای جذب گسترده قشر جوان مبنی بر حضور بیشتر و موثرتر در این اماکن و مشارکت ایشان در امور مساجد طرح شد.



وی تاکید کرد: در دو شهرستان تنکابن و عباس‌آباد 291 باب مسجد و 89 مکان و گذرگاه متبرکه وجود دارد.

صالحی ادامه داد: در بخش مرکزی تنکابن 83 باب مسجد و 29 باب امامزاده و بخش خرم‌آباد 95 باب مسجد و 36 امامزاده و نیز در بخش نشتاء 45 باب مسجد و 9 باب امامزاده قرار دارد.

آغاز ثبت نام طرح نشاط معنوی در ساری

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری از آغاز ثبت نام طرح «نشاط معنوی» در مرکز استان مازندران از روز گذشته خبر داد.

حجت‌الاسلام مسعود قربانی اظهار داشت: پیرو اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، طرح نشاط معنوی در ایام فراغت تابستانه برای انس گرفتن جوانان و دانش آموزان با امامزادگان و بقاع متبرکه با برنامه‌های متنوع از قبیل آموزش قرآن، کلاس نقاشی، اردوهای سیاحتی و زیارتی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: این طرح در سه بخش ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانی با تفکیک جنسیتی (برادران و خواهران) در 10 بقعه متبرکه برگزار می‌شود.

صدور حکم معتبر برای 30 درصد هیئت امنای مساجد تنکابن و عباس‌آباد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تنکابن و عباس‌آباد از صدور 30 درصد حکم قطعی و دارای تاریخ اعتبار هیئت امنای مساجد در این دو شهرستان خبر داد.



حجت الاسلام مهدی صالحی بیان داشت: در دو شهرستان تنکابن و عباس‌آباد تنها 30 درصد مساجد دارای هیئت امنا با حکم قطعی و اعتبار تاریخ‌دار هستند.

وی گفت: این هیئت‌ها برابر قوانین و براساس انتخابات داخلی و با نظارت مراجع ذیربط انتخاب و براساس ضوابط دارای حکم، اعتبار و تاریخ شده‌اند و 70 درصد دیگر مساجد موجود در این دو شهرستان نیز در حال ساماندهی هستند.