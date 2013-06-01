33 کیلوگرم تریاک در الیگودرز کشف و ضبط شد

سردار کاظم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی کسب خبر و اطلاعاتی مبنی بر اینکه دو نفر با یک دستگاه تریلر ولوو حامل مقادیری مواد مخدر در مسیر استانهای همجوار به شهرستان الیگودرز هستند شناسایی و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: با تشکیل اکیبهای ویژه و با هماهنگی مقام قضایی در محورهای مواصلاتی الیگودرز با توقیف این خودرو راننده و سرنشین آن را دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: در بازرسی از تریلر ولوو مقدار 33 کیلو و 270 گرم تریاک که به صورت ماهرانه ای زیرکاشیهای ساختمانی داخل خودرو جاسازی شده بود کشف شد.

سردار علیزاده با اشاره به تشدید برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و استمرار طرح ارتقا امنیت اجتماعی توسط پلیس گفت: طرح شناسایی و پاکسازی مناطق آلوده از اولویتهای اجرایی پلیس استان طی سالجاری است.