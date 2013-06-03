انتظارات وزرای بهداشت احمدی نژاد از رئیس جمهور آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت با بیان اینکه 90 درصد مشکلات حوزه‌ سلامت ضعف مدیریتی است و نباید آن را به گردن تحریمها انداخت، گفت: رئیس جمهور آینده باید حوزه سلامت را در اولویت برنامه ها قرار دهد.

وی با بیان این مطلب که رئیس‌جمهور آینده باید عاقل باشد و حوزه سلامت جز اولویتهای کاری خودش قرار دهد، افزود: رئیس جمهور آینده باید کاری کند که مردم اینقدر از جیب خود هزینه نپردازند و بودجه قابل قبولی برای سلامت مردم و کاهش هزینه های آنان تخصیص دهد تا وضعیت بیماران بهبود یابد.

وحیددستجردی، اولویتهای حوزه سلامت برای مردم در دولت آینده را بحث پزشک خانواده، تقویت و تجمیع بیمه ها خواند و گفت: با تقویت بیمه ها مردم هزینه ای از جیب خود در بیمارستانهای دولتی نمی پردازند

وی گفت: همچنین باید داروها زیر پوشش بیمه بروند و حداکثر مبلغی که مردم برای خرید دارو باید بپردازند 10 درصد فرانشیز بر اساس پروتکلهای مصرف دارو باشد.

وزیر سابق بهداشت با بیان اینکه بحث تجمیع بیمه ها باید بر اساس برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام می شد، گفت: متاسفانه تجمیع بیمه ها براساس برنامه انجام نشد.

دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم نیز با بیان این مطلب که رئیس جمهور آینده باید به موضوع سلامت به عنوان یک اولویت ملی نگاه کند، گفت: بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است.

وی افزود: هر چند بخش سلامت هنوز از کمبود منابع رنج می برد اما باید از منابع موجود نیز بهترین استفاده را کرد.

لنکرانی گفت: ابهام در اینکه چه خدماتی را باید در بخش دولتی ارایه کرد و کدام خدمات را باید از ارایه کنندگان غیر دولتی خرید، باعث شده که بخش دولتی به جای اینکه منابع خود را در اموری سرمایه گذاری کند که دیگران به هیچ وجه آنها را انجام نمی دهند، بعضا به رقابت با بخش خصوصی بپردازد و منابع را در امور غیر اولویت دار هزینه کند.

وی گفت: اگر خدمات سلامت صرفا به عرصه های درمان محدود شود و بخشهای مهمی چون پیشگیری و یا توانبخشی مغفول بماند، نظام سلامت با کفایت نخواهد بود. ما حتی در واکسیناسیون کودکان ایرانی احتیاج به روزآمد کردن سیاستها داریم که متاسفانه در گیرودار همین ناهمانگی بین بخشی دچار تحجرگردیده است.

لنکرانی به مقوله بیمه اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه و نحوه تامین هزینه ها باید با توجه به نیازهای مردم و منابع موجود باشد. اینکه خدمات ارزان تحت پوشش باشند و خدمات مهم و پرهزینه تحت پوشش نباشند، تفاوتی با پاک کردن صورت مسئله توسط آن دانش آموز کم کار ندارد. باز هم می گویم ما به منابع بیشتری در نظام سلامت احتیاج داریم ولی می توان از همین منابع هم استفاده های بهتری کرد. در سال 87 با تخصیص کمتر از 80 میلیارد تومان، دولت با همکاری مجلس توانست هزینه های پرداختی از جیب مردم را در بخشهای سرطان، سوختگی و مراقبتهای ویژه را کاهش دهد. چنین طرحهای هدفمندی باز هم قابل اجراست.

وی ادامه داد: تعرفه های غیرواقعی بر این معضل می افزایند. فرمول تعیین تعرفه دو دهه پیش در مجلس پنجم در قالب قانون بیمه همگانی تعریف شده است. اگر همان مبنا قرار گیرد و هزینه تمام شده به درستی لحاظ گردد مشکلی نخواهیم داشت. البته در برابر زیاده خواهی ها هم باید ایستاد.

وزیر بهداشت دولت نهم افزود: خدمات سلامت باید با نگاهی همه جانبه به سلامت مد نظر قرار گیرند. همه می دانیم سلامت صرفا فقدان بیماری جسمی و یا حتی روحی نیست. بی توجهی به مقولاتی چون سلامت اجتماعی و معنوی ضرر های فراوانی را برای جامعه به بار آورده و خواهد آورد.ا میدوارم این تذکرات برای رئیس جمهور آینده کمکی باشد تا سلامت و بیماری دیگر دغدغه هیچ کس در کشورمان نباشد.