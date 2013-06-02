احتمال کارگردانی "آلیس در سرزمین عجایب 2" توسط جیمز بابین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی مشهور دیزنی پیش از اینها یکی از مهمترین پروژههایش یعنی "ماپتها" را به جیمز بابین واگذار کرده بودند و او در حال حاضر هم در حال کار روی قسمت دوم "ماپتها" است که خودش کار نویسندگیاش را هم بر عهده داشته است.
اما حالا بابین در حال ملاقات با مدیران دیزنی برای امضای قرارداد برای کارگردانی قسمت دوم "آلیس در سرزمین عجایب" است. این فیلم که عنوانش "درون آینه" است با فیلمنامه غیراقتباسی لیندا وولورتون ساخته میشود.
نکته خیلی مهم درباره قسمت "الیس در سرزمین عجایب" اینکه تیم برتون مطمئنا این بار باز نمیگردد و هنوز هم معلوم نیست که جانی دپ برای بازی در قسمت بعدی قرارداد امضا می کند یا نه. اما اسم بابین احتمالا تا حدودی تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین اگر او قراردادی امضا کند می توان انتظار داشت جانی دپ هم بازگردد.
در مورد داستان فیلم هنوز کسی چیزی نمی داند. اولین فیلم، قسمتهایی از کتابهای "آلیس در سرزمین عجایب" و "درون آینه" و حتی "آلیس چه چیزی آنجا پیدا کرد" را در بر داشت و شامل ماجراجوییهای او بعد از این داستان ها هم بود.
جو رات، سوزان تاد و جنیفر تاد در این پروژه هم حضور دارند و همه امیدوارند این فیلم هم به اندازه فیلم اول موفق از آب دربیاید. البته بابین قبل از اینکه بتواند هر کاری انجام دهد باید کار فیلمبرداری قسمت دوم "ماپت ها" را به پایان برساند که قرار است روز 21 مارس سال آینده به سینماها برسد.
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