رسیدگی به توسعه غرب مازندران کم شده است

قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاسیس فرمانداری ویژه در بودجهریزی هم نقشی ندارد، گفت: اگر نام فرمانداری ویژه بوده باید امکانات ویژه هم داشته باشد.
وی با بیان اینکه قوه مقننه در مازندران فضایی دراختیار نداشت تا پیگیر امور مردم باشد اظهار داشت: با ایجاد دفتر مجمع نمایندگان مازندران، امور قوه مقننه از یک مجموعه منسجم در استان پیگیری میشود.
نماینده مردم نوشهر و چالوس افزود: فرمانداری ویژه اعتقاد ندارم چرا که در تنکابن میبینم که تاسیس فرمانداری ویژه هیچ نقشی نداشت و مردم منطقه برای کمترین کار باید به مرکز استان مراجعه کنند
وی گفت: به صورت جزیرهای کار میکنیم، وفاق ما شعاری و صوری است.
احمدی افزود: عدم توجه لازم به غرب مازندران باعث شده مردم شعاربدهند، چون از مرکز استان دور هستند، رسیدگی به آنها کم شده است.
وی ادامه داد: اگر تفویض اختیارها به غرب استان به صورت اصولی انجام میشد این اتفاقات نمیافتاد.
نماینده مردم نوشهر و چالوس با ابیان اینکه مازندران دارای نعمت الهی فراونی است، گفت: مدیریت ضعیف و نداشتن برنامه توسعه ای سبب شده از نعمتهای الهی در مازندران استفاده بهینه صورت نگیرد.
نظر شما