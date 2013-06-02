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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

احمدی اعلام کرد:

رسیدگی به توسعه غرب مازندران کم شده است

رسیدگی به توسعه غرب مازندران کم شده است

چالوس - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدگی به توسعه غرب مازندران کاهش یافته است.

قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاسیس فرمانداری ویژه در بودجه‌ریزی هم نقشی ندارد، گفت:  اگر نام فرمانداری ویژه بوده باید امکانات ویژه هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه قوه مقننه در مازندران فضایی دراختیار نداشت تا  پیگیر امور مردم باشد اظهار داشت: با ایجاد دفتر مجمع نمایندگان مازندران، امور قوه مقننه از یک مجموعه منسجم در استان پیگیری می‌شود.

نماینده مردم نوشهر و چالوس افزود: فرمانداری ویژه اعتقاد ندارم چرا که در تنکابن می‌بینم که تاسیس فرمانداری ویژه هیچ نقشی نداشت و مردم منطقه برای کمترین کار باید به مرکز استان مراجعه کنند

وی گفت: به صورت جزیره‌ای کار می‌کنیم، وفاق ما شعاری و صوری است.

احمدی افزود: عدم توجه لازم  به غرب مازندران باعث شده مردم شعاربدهند، چون از مرکز استان دور هستند، رسیدگی به آنها کم شده است.

وی ادامه داد: اگر تفویض اختیارها به غرب استان به صورت اصولی انجام می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس با ابیان اینکه مازندران دارای نعمت الهی فراونی است، گفت: مدیریت ضعیف ‌و نداشتن برنامه توسعه ای سبب شده از نعمت‌های الهی در مازندران استفاده بهینه صورت نگیرد.

کد مطلب 2068096

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