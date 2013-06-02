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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

اختصاص 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات به طرحهاي معدني خوزستان

اختصاص 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات به طرحهاي معدني خوزستان

براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه توسعه بخش معدن كه در خوزستان تشكيل شد، اختصاص 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به طرحهاي معدني اين استان به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه استحصال مواد معدني استراتژيك از شورابه‌هاي همراه نفت (از جمله ليتيوم) توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران، مطالعه كاربردي وضعيت ذخاير دولوميت و كربنات استرانسيوم و استحصال منيزيم از آن توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از ديگر مصوبات كارگروه توسعه بخش معدن در اين استان بوده است.

همچنين مطالعه وضعيت املاح معدني و فرآوري و استحصال مواد معدني از آن در نوار ساحلي از طريق بخش غيردولتي و در صورت عدم استقبال متقاضي بخش غيردولتي توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با تأمين اعتبار لازم از محل درآمد حقوق دولتي معادن با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت از جمله بندهاي اين مصوبه است كه اجراي آن برعهده ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان است.

در بخش ديگري از اين مصوبه نيز بر مطالعه و تهيه طرح‌ جامع معادن و صنايع معدني خوزستان توسط ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان تا پايان سال جاري با تأمين اعتبار لازم توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و تهيه نقشه‌هاي پايه زمين شناسي، شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي استان در اجراي ماده (157) قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور از محل اعتبارات مربوط حداكثر ظرف مدت 3 سال مورد تاكيد قرار گرفته است.

کد مطلب 2068165

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