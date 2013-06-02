اختصاص 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات به طرحهاي معدني خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه استحصال مواد معدني استراتژيك از شورابه‌هاي همراه نفت (از جمله ليتيوم) توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران، مطالعه كاربردي وضعيت ذخاير دولوميت و كربنات استرانسيوم و استحصال منيزيم از آن توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از ديگر مصوبات كارگروه توسعه بخش معدن در اين استان بوده است.

همچنين مطالعه وضعيت املاح معدني و فرآوري و استحصال مواد معدني از آن در نوار ساحلي از طريق بخش غيردولتي و در صورت عدم استقبال متقاضي بخش غيردولتي توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور با تأمين اعتبار لازم از محل درآمد حقوق دولتي معادن با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت از جمله بندهاي اين مصوبه است كه اجراي آن برعهده ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان است.

در بخش ديگري از اين مصوبه نيز بر مطالعه و تهيه طرح‌ جامع معادن و صنايع معدني خوزستان توسط ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان تا پايان سال جاري با تأمين اعتبار لازم توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و تهيه نقشه‌هاي پايه زمين شناسي، شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي استان در اجراي ماده (157) قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور از محل اعتبارات مربوط حداكثر ظرف مدت 3 سال مورد تاكيد قرار گرفته است.