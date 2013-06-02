عکاسی ابرشفاف و سریع بدون نیاز به فلاش

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه فنی نانیانگ در سنگاپور این حسگر جدید را ساخته اند که بسیار به نور مرئی و فروسرخ حساس است یعنی می توان از آن در دوربین های معمولی خانوادگی و دوربین های ماهواره ای و نظارتی بهره مند شد.

این حسگر که یکهزار برابر حسگرهای عکاسی دوربین های امروزی به نور حساس تر است این واکنش نوری فوق العاده را از ساختار ابتکاری اش می گیرد.

این حسگر از گرافن استفاده می کند که ترکیبی کربنی ابر مستحکم با ساختار لانه زنبوری است که مثل لاستیک انعطاف پذیر، بسیار بیش از سیلیکون رسانا، در برابر گرما مقاومتش از الماس بیشتر است.

مبتکران این حسگر جدید می گویند این نخستین بار است که یک حسگر طیف وسیع و بسیار حساس به نور با استفاده از گرافن خالص ساخته می شود.

وانگ کیجی استادیار دانشگاه نانیانگ و مجری این طرح گفت: اکنون نشان داده ایم خلق حسگرهای ارزان، حساس و انعطاف پذیر فقط با استفاده از گرافن امکانپذیر است.

وی افزود: انتظار داریم ابتکار ما تاثیر عمده ای نه تنها بر روی صنعت تصویربرداری مصرفی بلکه بر روی تصویربرداری ماهواره ای و صنایع ارتباطی داشته باشد.

به گفته این محقق عامل اصلی ساخت این حسگر، استفاده از نانو ساختاری است که نور را به دام می اندازد، پایه و اساس این ساختار از گرافن است. این نانو ساختار ذرات الکترونی تولید کننده نور را برای مدت زمان بیشتری نسبت به حسگرهای معمولی و رایج حفظ می کنند.

اغلب حسگرهای دوربینی امروزی از نیمه رسانای مکمل فلزی – اکسیدی به عنوان اساس و پایه استفاده می کنند. اما وانگ می گوید اساس گرافنی او بسیار موثر تر است و تصاویر گرفته شده شفاف تر و دقیق ترند.

به گفته او، صنایع دوربین سازی کنونی می توانند به راحتی از این فناوری جدید استفاده کنند فقط باید مواد پایه خود را به گرافن تغییر دهند.