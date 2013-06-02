70 درصد مردم سوریه حامی بشار اسد هستند/ تغییر در مواضع محافل سنی مذهب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ورلد تریبون" آمریکا اعلام کرد ناتو در حال بررسی داده های اطلاعاتی است که از تغییر موضع مردم سوریه به سود دولت حاکم بر این کشور حکایت دارد.

این مسئله مربوط به داده هایی است که ناتو در دو ماه گذشته از طریق فعالان و سازمانهای مستقل امداد رسانی گردآوری کرده است. این سازمانها تحت حمایت کشورهای غربی هستند و در خاک سوریه به فعالیت خود ادامه می دهند.

یک دیپلمات غربی نیز در این زمینه اظهار داشت:مردم سوریه پس از اینکه گروه القاعده بر گروه موسوم به مخالفان چیره شد، دچار شوک شدند.

به گزارش این دیپلمات، مردم سوریه همچنین نسبت به افراد موسوم به جهادگر منزجر شده اند و به همین دلیل ترجیح می دهند بشار اسد بر اریکه قدرت باقی بماند.

این داده ها همچنین نشان می دهند: 70 درصد مردم سوریه حامی دولت، 20 درصد بی طرف و 10 درصد حامی مخالفان هستند.

یگ گزارش دیگر ناتو نیز از این مسئله حکایت دارد که طی شش ماه گذشته در محافل سنی مذهب سوریه تغییر چشمگیری رخ داده است. به طوری که اغلب افراد سنی مذهب از حمایت مخالفان دست برداشته اند و کسانی که باقی مانده اند جنگجویان خارجی هستند که قطر و عربستان از آنها حمایت می کنند.