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۲۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۸

با هدف انجام اصلاحات و افزايش اعضاي شوراي امنيت

لس آنجلس تايمز: گروه چهار براي به دست آردن حمايت آفريقا تلاش مي كند

كشورهاي هند و ژاپن و برزيل و آلمان براي به دست آوردن حمايت كشورهيا اتحاديه آفريقا از پيشنهادشان درباره توسعه شوراي امنيت تلاش مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، وزراي امور خارجه هند و ژاپن و برزيل و آلمان در آستانه نشستي كه به طور ويژه روز يكشنبه در سازمان ملل برگزار خواهد شد، شب گذشته جلسه اي اضظراري كردند تا از اتحاديه آفريقا درخواست كنند از پيشنهاد آنها حمايت نمايد.

سلسو آموريم (Celso Amorim) وزير امورخارجه برزيل، يوشكا فيشر از آلمان، ناتوار سينگ از هند و نبوتاكا ماچيمورا از ژاپن درمحل دفتر هيئت هند در سازمان ملل ديدار و درباره  استراتژي هايي براي راضي كردن آفريقايي ها به حمايت از پيشنهاد خودشان گفتگو كردند.

ديپلمات هاي ژاپني اعلام كردند ما تلاش مي كنيم با آفريقايي ها به يك اجماع دست پيدا كنيم.

هم اكنون كشورهايي از قبيل آمريكا و پاكستان و الجزاير به شدت با پيشنهاد گروه چهار مخالفت كرده اند.

گروه چهار بايد بتوانند 128 راي از 191 راي مجمع عمومي را كسب كنند تا پيشنهادشان مورد تصويب قرار گيرد.

اين در حالي است كه آفريقايي ها نيز پيشنهاد ديگري براي توسعه شوراي امنيت ارائه داده اند. وزير امور خارجه نيجريه روز گذشته به عنوان رييس اتحاديه آفريقا اعلام كرد آفريقا پيشنهاداتي درباره توسعه شوراي امنيت دارد و هم اكنون آمادگي اعلام اين پيشنهادات را دارد.

 اولو آدنجي وزير امور خارجه نيجريه اعلام كرد آفريقا آماده است درباره خواسته اش براي اضافه شدن دو عضو دائمي با حق وتو گفتگو كند.

وي به خبرنگاران گفت: ما با همكاران آفريقايي خود در زمينه توسعه شوراي امنيت گفتگو كرديم و آفريقا هم اكنون خواهان اضافه شدن 6 عضو دائم به شوراي امنيت است كه دو كشور آن از آفريقا باشد و همچنين طبق خواسته آفريقا بايد 5 عضو غير دائم نيز به شوراي امنيت اضافه شود كه بازهم دو كشور آن آفريقايي باشند. 

کد مطلب 206822

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