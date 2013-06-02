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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

اطلاعیه خاتمی درباره حمایت از نامزدهای انتخاباتی

اطلاعیه خاتمی درباره حمایت از نامزدهای انتخاباتی

دفتر سید محمد خاتمی با انتشار اطلاعیه ای خبرهای منتسب به برخی اعضاء ستادهای نامزدهای محترم انتخابات را که در برخی از سایت ها و خبرگزاری ها بازتاب یافته را خلاف واقع دانسته و تصریح کرده است که وی نفیاً یا اثباتاً در مورد هیچ یک از نامزدها نظری نداده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
دفتر حجت الاسلام سید محمد خاتمی خبرهای منتسب به برخی اعضاء ستادهای نامزدهای محترم انتخابات که از سوی برخی سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شده را خلاف واقع دانسته و اعلام می دارد ایشان تا به حال در مورد هیچ یک از نامزدهای کنونی، چه در محافل خصوصی و چه عمومی نفیاً و اثباتاً نظری نداده اند. در آینده نیز به موقع نظریات ایشان به صورت صریح از طریق سایت رسمی ایشان به اطلاع همگان خواهد رسید.
 
پیش تر خبرگزاری ها و سایت های خبری با انتشار خبری به نقل از یکی از اعضای ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت سید محمد خاتمی از نامزدی خاص را القاء کرده بود.
 
 
 
 
 
کد مطلب 2068231

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