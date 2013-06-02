اطلاعیه خاتمی درباره حمایت از نامزدهای انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دفتر حجت الاسلام سید محمد خاتمی خبرهای منتسب به برخی اعضاء ستادهای نامزدهای محترم انتخابات که از سوی برخی سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شده را خلاف واقع دانسته و اعلام می دارد ایشان تا به حال در مورد هیچ یک از نامزدهای کنونی، چه در محافل خصوصی و چه عمومی نفیاً و اثباتاً نظری نداده اند. در آینده نیز به موقع نظریات ایشان به صورت صریح از طریق سایت رسمی ایشان به اطلاع همگان خواهد رسید.

پیش تر خبرگزاری ها و سایت های خبری با انتشار خبری به نقل از یکی از اعضای ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری حمایت سید محمد خاتمی از نامزدی خاص را القاء کرده بود.