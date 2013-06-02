نمایندگی اداره اوقاف در گرمی راه اندازی می شود

وحدت مشهوری نظری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ایجاد دفاتر نمایندگی در شهرستانها از جمله سیاستهای اداره اوقاف است که در نظر داریم در کوتاه مدت محقق شود.

وی افزود: در حال حاضر صحبتهای اولیه برای ایجاد نمایندگی در گرمی انجام شده و با مشخص شدن مکان احداث دفتر، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهمترین هدف اداره اوقاف ترویج فرهنگ وقف و استفاده بهینه اجتماعی، فرهنگی و مذهبی از اماکن مسکونی است.

مشهوری نظری معتقد است در سطح استان اردبیل امکان، ساختمانها و زمینهای بایر بسیاری وجود دارد که بدون استفاده باقی مانده است.

به گفته مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با ایجاد دفاتر شهرستانی می توان زمینه فرهنگسازی برای ترویج وقف در شهرستانها را فراهم کرد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این وجود دفاتر نمایندگی می تواند در پیاده سازی برنامه های فرهنگی این دستگاه اجرایی در شهرستانها و مناطق محروم مفید فایده باشد.