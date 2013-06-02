به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته و به منظور حضور در ائتلاف جهانی وزرای ورزش جهان که با مدیریت یونسکو و مسئولان ورزش آلمان و با حضور نمایندگان 160 کشور عضو یونسکو برگزار شد، لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی همراه با محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان و حمید سجادی، معاون وی به آلمان سفر کرد.

در جریان این سفر و طی نشستی که با حضور اعضای هیات رئیسه و مدیران ارشد دانشگاه علوم ورزشی و پزشکی برلین آلمان برگزار شد، میان فدراسیون پزشکی ورزشی ایران با این دانشگاه تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید.

پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تفاهم‌نامه امضا شده توضیح بیشتری داد و اظهارداشت: کلیات تفاهم‌نامه مورد تائید قرار گرفت و قرار است طی 20 روز آینده امضای نهایی آن انجام شود.

وی تصریح کرد: تبادل استاد و دانشجو میان ایران و آلمان، برگزاری های کنگره‌های مشترک علوم پزشکی ورزشی همراه با ارائه مقالات تحقیقاتی در مورد ورزش، دوپینگ و مکمل‌ها از مواردی است که در تفاهم‌نامه امضا شده لحاظ شده است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: در نشستی که طی آن تفاهم‌نامه مورد نظر به تصویب رسید، آقای عباسی و سجادی هم حضور داشتند. بر اساس این تفاهم‌نامه روابط دوستانه و همکاری‌ها میان ورزش ایران و آلمان گسترده‎تر و بهتر خواهد شد.

پورکاظمی همچنین در مورد ائتلاف جهانی وزرای ورزش گفت: ورزش سالم و پاک در جهان، دوپینگ و مکمل‌ها و نقش صلح در ورزش سه محور اصلی این ائتلاف بود. ضمن این که در نشست برگزار شده بر حمایت از نوجوانان، جوانان و بانوان در ورزش همگانی و قهرمانی و همچنین حمایت از عدم حذف کشتی از المپیک تاکید شد.