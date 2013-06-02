حضور در انتخابات باید با انگیزه تحقق حماسه سیاسی همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمد آزاد ظهر یکشنبه در همایش حماسه سیاسی که با حضور جمعی از مبلغین، ائمه جماعات، روحانیون مستقر طرح هجرت و بانوان مبلغه استان همدان برگزار شد، بیان داشت: با توجه به اینکه امسال سال "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" نام گذاری شده باید در این راستا هشدارهایی داده شود.

استاندار همدان با اشاره به اینکه استارت شروع انقلاب اسلامی ایران 15 از خرداد ماه بوده است، اظهار داشت: باید ریشه دشمنان اسلام و نظام از جامعه کنده شود.

وی در ادامه افزود: حرکت عظیم مردم می تواند باعث ریشه کن کردن دشمنان اسلام از جامعه باشد.

آزاد با بیان اینکه تولد انقلاب اسلامی ایران با تهدیداتی که با هدف از بین رفتن امنیت جامعه بود همزمان شد، بیان داشت: دشمن در جنگ ایران با عراق درصدد بود نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: در آن شرایط سخت جنگ که هیچ وسیله دفاعی وجود نداشت امام خمینی با صادر کردن فرمان ایجاد بسیج عمومی این مهم را بیان داشت که می توان با حضور مردم در مقابل این تهاجم ایستاد.

در نتیجه جنگ ایران با عراق فرهنگ شهادت در کشور عمومی شد

استاندار همدان با اشاره به اینکه در نتیجه جنگ ایران با عراق فرهنگ شهادت در کشور عمومی شد، اظهار داشت: با وجودی که در جنگ بسیاری از امکانات و فرصت ها از بین رفت اما در برابر آن چیزی که بدست آمد بسیار ناچیز بود.

وی در ادامه گفت: آن چیزی که در جنگ اتفاق افتاد ایجاد یک سپاه منسجم بود.

آزاد با بیان اینکه دشمنان نظام با تهدیدات سخت نتوانستند به اهداف خود برسند، گفت: دشمن در ارتباط با بحث های حقوق بشر و تبلیغات شدیدی که بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرد هر روز به نوعی تهدیدات نیم سختی را ایجاد کرد و بالاخره موفق به تحریم اقتصادی ایران شد.

آزاد همچنین افزود: دشمن با ایجاد تهدید نرم مسائل فرهنگی که همه مقاومت ها از آنجا سرچشمه می گیرد را مورد توجه قرار داد.

استاندار همدان گفت: در مقوله جنگ نرم فشار های ایجاد شده بسیار سنگین است.

باید با دنیا تعامل فرهنگی داشته باشیم

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید با دنیا تعامل فرهنگی داشته باشیم بیان داشت: تعاملی که با اجرای کورکورانه دستورات دشمن ایجاد شود خود یک تهاجم فرهنگی است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه در زمینه جنگ نرم هدف دشمن تخریب باور های مردم است، اظهار داشت: از آنجایی که در جنگ سخت همه ابزار به چشم دیده می شود ولی در جنگ نرم هیچ یک از این ابزار قابل مشاهده و قابل باور نیست باید این مقوله مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه دشمن به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات است، اظهار داشت: مردم در 22 بهمن سال گذشته با وجود فشار اقتصادی زیادی که بر آنها حاکم بود، بحث نظام را از اقتصاد جدا کردند و با حضور گسترده خود در راهپیمایی 22 بهمن بیان کردند که این نظام را دوست دارند.

وی همچنین با بیان اینکه رئیس جمهوری که با رای کم و حضور اقلیت مردم انتخاب شود ضعیف خواهد بود، اظهار داشت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای به دشمن نشان می دهد که مردم نظام اسلامی را رها نمی کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه یکی از زمینه های حضور در حماسه خودجوش بودن آن است، افزود: مسئولیت مبلغین، روحانیون و نهادهای ذیربط همراه کردن مردم در راستای حضور در انتخابات است.

آزاد با بیان اینکه فتنه دشمن بالاخره تمام خواهد شد، بیان داشت: حضور در انتخابات باید حداکثری باشد.

استاندار همدان همچنین با تاکید بر اینکه کسی باید به عنوان رئیس جمهور در راس کار قرار گیرد که به نظام و ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد و سیاست های نظام را اجرا کند، اظهار داشت: بعد از حضور حداکثری آنچه مدنظر قرار دارد انتخاب یک فرد اصلح است.

وی در ادامه بیان داشت: نباید در راستای مشکلات اقتصادی موجود، کل سیستم نظام را زیر سئوال برد.

استاندار همدان همچنین بیان داشت: با توجه به نفوذ کلام روحانیون و اعتقاد مردم امروز باید حضور حداکثری را در انتخاب تبلیغ کرد.