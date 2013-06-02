مذاکره با چند کارگردان‌ برای ساخت تیزر "خسته نباشید"

محسن قرائی کارگردان فیلم سینمایی "خسته نباشید" با اعلام این خبر در توضیح مراحل آمادهسازی این فیلم سینمایی برای اکران به خبرنگار مهر گفت: پس از حضور این فیلم در بازار کن، مذاکره با برخی از کارگردانها برای ساخت تیزر تبلیغاتی این فیلم سینمایی را آغاز کردهام.
وی در پایان افزود: قرار است پس از ساخت تیزر فیلم "خسته نباشید" برای اکران عمومی آماده شویم و احتمال دارد این فیلم مهر ماه اکران شود.
فیلم "خسته نباشید" از جمله فیلم های تولید شده توسط حوزه هنری است. محسن قرائی کارگردان و رضا میرکریمی تهیهکننده این فیلم سینمایی است که قرار است به زودی منتشر شود.
این فیلم درباره زوجی جهانگرد است که درگیر اختلافی با یکدیگرند و در میانه سفرشان در ایران با موسسه جهانگردی طرف قراردادشان به مشکل برمیخورند. مستخدم اخراجی هتلی که آنها در آن ساکن شدهاند برایشان نقشه میکشد و ...
غوغا بیات، جلال فاطمی، حسام محمودی فرید، فرزاد باقری، رویا افشار، نگار حسنزاده، یدالله شادمانی، بونا الخاص، علی نفیسی و دانیال محمودیآبادی بازیگران این اثر سینمایی هستند که برای نخستینبار در جشنواره فیلم فجر در بهمن سال گذشته به نمایش درآمد.
"خسته نباشید" نظرات موافق منتقدان سینمایی را به خود جلب کرد.
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