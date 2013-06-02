جوان ایرانی در شان نظام دینی گام بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا جمشيدي صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان افزود: جوانان ما بايد به سمت توليد بروند و هر ميزاني که تحصيلات و علم بيشتري داشته باشند به همان ميزان در حوزه توليد موفق تر خواهند بود.

وي با بيان اينکه در حوزه توليد بايد تا مرز ايثارگري پيش رفت ، خاطر نشان کرد : اين وظيفه متوليان امر است که دست جوان را گرفته و با برطرف کردن موانع و مشکلات و ايجاد انگيزه ، آنها را به سمت توليد هدايت کنند که نتيجه آن خودکفايي هرچه بيشتر کشور و تحقق حماسه اقتصادي مد نظر مقام معظم رهبري خواهد بود.

جانشين رياست ستاد ساماندهي امور جوانان استان تأکيد کرد : نبايد به خاطر موانع اداري و بوروکراسي حاکم بر برخي از دستگاهها ، با سخت گيري ، جواني را که با هزار اميد و انگيزه قصد ورود به حوزه توليد دارد دل زده کرد ، بلکه بايد دست آنها را گرفت و با دادن مشاوره و راهنمايي لازم ، راه را براي ورود جوانان به عرصه توليد هموار کرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت : انتخابات مظهر حماسه سياسي است و از آنجايي که جمعيت کشور ما ، جمعيت جواني است ، حضور درخشان و پررنگ اين عزيزان در عرصه انتخابات ضمن تزريق فضاي شور و نشاط انتخاباتي به جامعه ، باعث افزايش ميزان مشارکت در انتخابات و تحقق حماسه سياسي خواهد شد.

رئيس ستاد انتخابات استان اظهار داشت : در اين حوزه هم متوليان امور جوانان نقش برجسته اي دارند و بايد ضمن ايجاد انگيزه حضور در انتخابات ، براي جوانان روشنگري ، تبيين و توجيه گري کنند تا جوانان ما ضمن حضور گسترده خود ، انتخاب اصلح هم داشته باشند.

جوانان به گفتمان رای دهند

جمشيدي در ادامه افزود : جوان ما بايد آگاه باشد و به گفتماني رأي دهد که گفتمان امام راحل ، شهدا و مورد تأکيد مقام معظم رهبري است و بصورت قاطع و جدي در مقابل دشمنان نظام ايستادگي خواهد کرد.

وي با بيان اينکه اينها ويژگيهاي يک انتخاب اصلح است خاطر نشان کرد : ملت ما بايد در حوزه حماسه سياسي نشان دهند که يد واحده هستند و با حضور گسترده و انتخاب اصلح به دشمن اين پيام را دهند که ملت ايران اسلامي همواره پشت ولايت مطلقه فقيه ايستاده اند و از آرمانهاي امام راحل و شهداي گرانقدر خود دفاع مي کنند.

مديرکل آموزش و پژوهش استانداري گلستان نیز در حاشیه این جلسه گفت: برگزاري دوره هاي آموزشي نقش اساسي در اجراي انتخابات قانونمند دارد.

حسين گرايلي افزود: بنابراين تمام افرادي که در اجراي انتخابات نقش دارند به نحو شايسته مسايل و موارد مربوط به اجرا را آموزش خواهند ديد، چراکه تصميم به برگزاري انتخابات مطابق با قانون مي باشد.

وي از برگزاري دوره آموزشي اعضاي بازرسي انتخابات شهرستان ها و بخش هاي استان در 13 خردادماه جاري در شهرستان گرگان خبر داد و گفت: اين دوره آموزشي طبق هماهنگي و با درخواست بازرسي انتخابات استان برگزار مي شود.

به گفته وي، در فاز بعدي ، آموزش اعضاي بازرسي شعب اخذ راي استان نيز به مرکزيت دو شهرستان در آينده اي نزديک برگزار مي شود.

گرايلي ادامه داد: طبق قانون انتخابات، هيئت هاي اجرايي در کلان کشور، ستاد انتخابات در استان و هيئت هاي اجرايي در شهرستان ها، مسووليت برگزاري انتخابات را بر عهده دارند.

وي افزود: يکي از کميته هايي که ذيل ستاد انتخابات استان تشکيل مي شود، کميته آموزش است که مسووليت هاي مختلفي را در انتخابات بر عهده دارد که آموزش دست اندرکاران اجراي انتخابات از مهمترين آنها است.

تهیه 50 مصوبه در کمیته آموزش

مديرکل آموزش و پژوهش استانداري گلستان اظهار داشت: اين مديريت براساس ابلاغ استاندار و رئيس ستاد انتخابات استان، رياست کميته آموزش انتخابات را برعهده دارد.

گرايلي با اشاره به اينکه کميته آموزش تاکنون پنج جلسه برگزار کرده که 50 مصوبه را به همراه داشته، افزود: در اين جلسات براساس نياز، نمايندگاني از صدا و سيماي استان، دفتر سياسي و انتخابات، دفتر فناوري و اطلاعات و روابط عمومي استانداري براي هماهنگي بيشتر با بخش هاي مذکور در کميته در نظر گرفته شده است.