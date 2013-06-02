یک جایزه علمی به کلکسیون جیمز کامرون اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، این جایزه شامل یک مدال برنز و 25 هزار دلار پول نقد است که هر سال به فردی که دستاورد موثری در جلب مشارکت مردم به علوم انجام دهد اهدا می‌شود.

کامرون که سال پیش یک سفر دریایی با زیردریایی یک نفره‌اش را از مرکز علوم کالیفرنیا شروع کرد، در مراسمی که به افتخار او ترتیب داده شده بود توضیح داد که چه زمانی این زیردریایی به خانه جدید او در موسسه "وودز هول اوشن گرافیک" در ماساچوست می رسد. کامرون سازنده "تایتانیک" و "آواتار" همچنین برای اهدای این زیردریایی کاوشگر اعماق اقیانوس به این موسسه، تجلیل شد.

کامرون در مارس 2012 با این زیردریایی به شکاف ماریا عمیق‌ترین نقطه اقیانوس‌ها رفت و نام خود را به عنوان سومین نفری که موفق شد تا به این عمق که بیش از 35 هزار پا (بیش از 11 کیلومتر) است برسد، ثبت کرد. او اولین فردی بود که این کار را به تنهایی انجام داد. این سفر پس از چندین سال تحقیق، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی انجام شد و کامرون 57 ساله راهی منطقه ماریا ترنچ شد. به همین دلیل تصویر او نیز روی جلد این ماه مجله نشنال جیوگرافیک قرار گرفت.

در عین حال این سفر موضوع یک فیلم مستند خواهد بود که با عنوان "چالش سه بعدی اعماق دریا" به نمایش درمی‌آید. کامرون در این مراسم یک تقدیرنامه از شهر لس آنجلس برای این همکاری در زمینه علوم دریافت کرد. او از گروه کوچک مهندسانی که این تکنولوژی را برای زیردریایی اختراع کردند تشکر کرد و گفت پیامی که می خواهم اینجا بدهم این است که این زیردریایی در نهایت نماد این است که چقدر مهم است به خودمان باور داشته باشیم.

کامرون علاوه بر ثبت رکورد سفر به تنهایی به عمق منطقه ماریا ترنچ، سه ساعت در این عمق به سر برد که 20 دقیقه بیشتر از رکورد دان والشی و ژان پیکارد است که 52 سال قبل به این منطقه سفر کرده بودند.