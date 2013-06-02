تربیت بدنی رایگان بايد در سبد خانوار قرار بگيرد/ برخورد قاطع با فساد در ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، صبح امروز یکشنبه گفت: اساسا ورزش در اسناد بالادستی بر آن تاکید شده است و در قانون اساسی در سیاست‌های کلی و در برنامه‌های پنج ساله نیز همینطور، حتی وزارتخانه‌ای در ورزش تاسیس شده که این امر موجب توجه بیشتر به ورزش شده است. نکته اصلی این است که ورزش را باید جزء متن زندگی بدانیم.

وی که در برنامه رادیو ورزش حضور یافته بود، ادامه داد: برخی فکر می‌کنند اگر فرصتی بود ورزش کنند، اما ورزش را باید جزو ضروریات زندگی خود قرار دهیم. رئیس جمهور آینده باید احساس داشته باشد که ورزش جزو ضروریات زندگی مردم است و بر آن مبنا عمل کند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما برای بهبود اخلاق در ورزش علی الخصوص در ورزش حرفه‌ای برنامه‌ای دارید، افزود: از دیدگاه سنتی و تاریخ و در فرهنگ ما از ورزشکار به پهلوان یاد می‌کردند، پهلوان بار فرهنگی بسیار زیادی در جامعه داشت که به معنای مردانگی، مروت، مظلوم دوستی، ایستادگی برابر ظالم و به معنای پایه اخلاق نیک، ابهت و توام با تواضع و ادب بود. همیشه از پهلوان‌ها انتظار بیان و تواضع بیشتر داشتند.

وی تصریح کرد: من می‌خواهم ورزش و ورزشکاری از لحاظ معنا به سمت پهلوانی که در اسطوره‌های ما وجود داشته برود، چون از گذشته پهلوان در اجتماع الگو بوده و با آن نگاه می‌شده، حرف زدن، تن صدا، تکیه کردن، لباس پوشیدن و کلماتی که پهلوانان بکار می‌بردند، الگوی تمام مردم بود.

روحانی در ادامه یادآور شد: امروزه هم ورزشکاران بسیاری در نسل جوان ما تاثیرگذارند، حتی راه رفتن، آرایش موی سر، لبخند زدن و لباس پوشیدن آنان می‌تواند الگو باشد، حتی قهرمانان بزرگ ورزشی در سیاست هم تاثیرگذار بوده‌اند و وقتی ورزشکاران به سمت کاندیدایی تمایل داشته باشند، همه را به آن سمت می‌کشانند.

وی به تهاجم فرهنگی اشاره کرد و افزود: دشمن می‌خواهد ما را از اخلاق ایرانی - اسلامی دور کند و از آنچه که رفتار ایرانی - اسلامی برای ما می‌خواهد، جدا کند. قهرمانان ورزشی ما برای مبارزه با این تهاجم خیلی تاثیرگذارند، آنها با عمل و رفتارشان بیشتر از کلام تاثیر می‌گذارند. آرزوی من این است در این مقطع ورزشکاران در اخلاق جامعه نقش خوبی داشته باشند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اخلاق در ورزش را در 5 سیاست مشخص و تصریح کرد: اول باید یک برنامه خاصی برای تربیت اخلاقی ورزشکاران از آغاز مدنظر داشته باشیم و آن این است که در کنار آموزش ورزش، بحث اخلاق هم آموزش داده شود و ورزش را باید در اخلاق و عمل توام کرد. دوم محیط باید محیط اخلاقی باشد، باید محیط‌هایی را که با اخلاق اسلامی و ایرانی منافات دارند، کنار زد. فضاهای ورزشی توام با اخلاق باشد، باشگاه‌های ما مسئولیت پذیر باشند که در قبال ورزشکاران خود احساس مسئولیت کنند و بتوانند در این زمینه قدم مهمی بردارند.

وی با تاکید بر این مهم که ما باید ورزشکاران اخلاق‌مدار را تشویق کنیم، اظهار داشت: باید به گونه‌ای ورزشکاران را تشویق کنیم که در میان مردم فرهنگ اخلاق گسترش پیدا کرده و ورزشکار محبوب جامعه تعریف شود و وقتی ورزشکار از اخلاق فاصله گرفت، احساس کند از جامعه و مردم فاصله گرفته است.

روحانی افزود: نکته آخر که باید اشاره کنم، اگر حرکتی فساد بود باید با آن برخورد شود و مجازاتی در نظر گرفته شود حتی سنگین‌تر از مجازات‌های دیگر. من معتقدم محیط ورزشی مثل مسجد مقدس است و باید حفظ شود و از دست نرود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی، تربیت بدنی رایگان بوده و باید ورزش همگانی در سبد خانوار قرار بگیرد، چه برنامه‌ریزی دارید، اظهار داشت: ورزش بسیار مهم است، موضوع ورزش و ورزش همگانی باید در سبد خانوار قرار بگیرد، قانون اساسی بر این تاکید دارد که تربیت بدنی باید رایگان باشد و این وظیفه ای را بر دوش دولت گذاشته تا تمام زمینه ها را برای ایجاد آن فراهم کنند. ورزش باید از خانه شروع شود، این مهارتی است که باید نخست به مادرها آموزش داده شود و سپس به کودک انتقال داده شود و سپس با تشویق هایمان از دبستان شروع کنیم.

کاندیدای ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: ورزش همگانی نیز بسیار اهمیت دارد و همه باید آنرا مثل خوردن و خوابیدن و عبادت کردن، در گوشه‌ای از فعالیت‌های شخصی خود بداند.

وی شعار دولت تدبیر و امید خود را فرهنگ ورزش و ورزش فرهنگی دانست و تصریح کرد: ما می‌خواهیم فرهنگ ورزش را گسترش داده و ورزش ما فرهنگی باشد، ورزش باید ارزان باشد تا همه به آن دسترسی داشته باشند، امکانات باید در اختیار همه باشد، مسئله بعدی این است که ورزش هم در خانه‌ها، هم در مدارس، هم در دانشگاه‌ها و مساجد، حتی در کنار حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه نیز بکار گرفته شود.

روحانی ادامه داد: باید کاری کنیم اصالت ورزش را در همه جا ببینیم و حفظ کنیم، ورزش امر مهمی برای سلامت است لذا نباید فکر کنیم سلامت را باید فدای ورزش کنیم چرا که ورزش اصل نبوده و سلامت جامعه اصل است. برخی افراد سلامت خود را برای زیبایی زودگذر به خطر می‌اندازند چرا که ورزش برای هدف سلامت است. دولت تدبیر و امید در زمینه ورزش نمی‌خواهد تصدی‌گری داشته باشد، دولت باید در امر ورزش تسهیل‌گر، پشتیبان بوده و نباید تصدی‌گری را به عهده داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای تقویت ظرفیت ورزش و توسعه ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای و ارتقای جایگاه ورزش و تثبیت آن در عرصه‌های ملی و بین‌المللی چیست؟، گفت: سلامت یک بعد ورزش است اگر انسانی از لحاظ جسمی سالم باشد با نشاط هم خواهد بود، ورزش به همراه خود نشاط را به جامعه بازمی‌گردانند وقتی نشاط به جامعه بازگردانده می‌شود اخلاق به جامعه بازمی‌گردد و نزاع و اختلاف هم کم می‌شود.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: ورزش نقش بسیار مهمی در ساخت یک جامعه ایده‌آل اسلامی- ایرانی برای ما ایفا می‌کند، علاوه بر آن بحث ورزش حرفه‌ای و قهرمانی نیز مطرح است به طوری که آثار ورزش به داخل کشور محدود نمی‌شود چرا که ورزش پا را از مرزها فراتر می‌گذارد و در سطح جهانی حضور پیدا می‌کند و هر چه آن نمود زیباتر باشد.

وی تاکید کرد: ورزش ما باید جایگاهی پیدا کند که همتای فرهنگ و مردم ایران باشد، این مهم است که ما در المپیک چه مقدار قهرمان و ورزشکار حرفه‌ای می‌فرستیم، همه این‌ها در افکار عمومی جهان نقش دارد ارتقا ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در واقع ارتقای جایگاه ایران در سطح دنیا است چرا که خیلی چشم‌ها به ایران دوخته شده است. بنابر این یکی از جایگاه‌هایی که می‌توان چشم‌ها را خیره کند، میدان‌های ورزشی و ورزشکاران و قهرمانان بزرگ کشورمان هستند که می‌توانندتاثیرگذار باشند.

روحانی در ادامه افزود: موفقیت و شکست ما در رقابت‌های بین‌المللی نشان دهنده میزان کارآمدی سیاست ورزش کشور است، بنابراین باید حواسمان باشد که سیاست ما، سیاست افقی است یا سیاست عمودی است، برخی‌ها از ابتدا با شناسایی استعدادهای خاصی را تربیت می‌کنند و آن‌ها را برای رقابت در عرصه بین‌المللی به صحنه می‌فرستند ما باید سیاست‌مان سیاست عمودی نباشد یعنی ورزش را برای همه تصحیح کنیم و همه را به صحنه ورزش دعوت کنیم.

وی اظهار داشت: افتخار ما نباید تنها به گذشته در زمینه‌هایی که همیشه افتخارآورده‌ایم باشد، باید به افتخارات آینده نیز در زمینه‌هایی که استعداد و توانایی خلق افتخار داریم نیز باید فکری کنیم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه موضوع ورزش موضوعی جهانی در جهان است که باید از تجربه‌های جهانی و بین‌المللی در این زمینه بهره ببریم و از آن استفاده کنیم، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای در حوزه دیپلماسی ورزش و حضور پررنگ قهرمانان ورزشی در میادین ورزشی دارید؟، اظهار داشت: مسئله حضور قهرمانان در سراسر جهان از نکات مهمی است که یکی از آثار آن دیپلماسی ورزش است.

وی افزود: ما می‌خواهیم به دنیا بگوییم اهل انزوا نیستیم، ملت ما اهل حضور است، اهل رابطه است، ما مقابل انزوای تحمیلی می‌ایستیم و مقاومت می‌کنیم. در اینجا هم کلید حل دیپلماسی باید ورزش باشد. من به کلمه کلید بیشتر تاکید می‌کنم. ما برای همه قفل‌هایی که در کنار و گوشه هست، کلید داریم و دولت تدبیر و امید با کلید قفل‌ها را باز می‌کند.

روحانی ادامه داد: در بعضی مواقع آنقدر دیپلماسی پیچیده است که قابل بررسی نیست، گاهی بحث شرق و غرب به وجود می‌آید که حرارت ورزش باید یخ‌ها را آب کند و معجزه زیادی دارد. غربی‌ها به دنبال تحریم حضور قهرمانان ما در صحنه بین المللی هستند، امیدوارم کسی این را نپذیرد و دنیا باید در قبال این امر بایستد. دولت تدبیر و امید هم ایستادگی می‌کند و مطمئن هستیم که موفق خواهیم شد و غربی‌ها را شکست خواهیم داد. برخی در این بین دنبال تغییر تابعیت می گردند، ما باید نگذاریم که ورزشکارها به این سمت گرایش پیدا کنند.

وی به نقش سیاست خارجی در ورزش اشاره کرد و افزود: سیاست خارجی باید در کنار ورزش به آن کمک کند.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای تشکیل کابینه به ویژه در عرصه مدیریت از نیروهای همکار استفاده می‌کنید، اگر از لحاظ فکری با شما اختلاف داشته باشند، چطور؟ گفت: در تشکیل کابینه برنامه‌ام این است که با صنف مورد نظر و صاحبنظران آن مشورت کنم، هیچ تدبیری برنخواهم گزید مگر آنکه با بزرگان آن صنف مشورت کنم. من می‌خواهم وقتی وزیر انتخاب می‌شود، آن صنف احساس غرور و نشاط کنند و این کار قطعا با مشورت و استفاده از صاحبنظران موثر است.

وی به بحث توانمندی در ورزش اشاره کرد و اظهار داشت: آن چیزی که به اهداف ما در ورزش کمک می‌کند، این است که در ورزش حرفه‌ای در دنیا سربلند باشیم. وزیری بیاید که این موقعیت ها را برای ما بدست بیاورد.

روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از معضلات حوزه ورزش نابسامانی در هماهنگی ارگان‌های دولتی از جمله آموزش و پرورش و تربیت بدنی است، در این خصوص چه باید کرد و اولویت بودجه باید به کدام بخش اختصاص داده شود، ورزش حرفه‌ای یا همگانی؟، گفت: در اینجا اولویت خیلی نمی‌تواند هدف و مقصد را تبیین کند، ما به هردو نیاز داریم و برای آن باید سرمایه‌گذاری کنیم و ورزش همگانی بحث سلامت کلیه هموطنان است، در ورزش قهرمانی هم باید سرمایه گذاری شود، چون بحث غرور ملی است و باید جایگاه خود را در افکار عمومی جهان به دست بیاورد.

وی ادامه داد: دولت باید از تصدی گری خود را کنار بکشد و امور را به بخش‌های مردمی واگذار کند، سیاست گذاری میانبخشی است، ما باید به تمام جوانب امر توجه کنیم، بنابراین اولویت‌ها را نمی‌پسندم، ما باید به اندازه لازم بودجه را در اختیار بخش های مختلف قرار بدهیم.

این کاندیدای ریاست جمهوری، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رفع محرومیت ورود افراد شایسته و با استعداد در بخش‌های اجرایی در همه سطوح ورزشکار، داور و مدیر چه سیاست‌هایی در برنامه شما وجود دارد، اظهار داشت: سیاست نباید عمودی باشد، باید افقی باشد، باید زمینه بروز همه استعدادها را فراهم کنیم و فرصت‌هایی برابر به همه بدهیم، حتی به روستایی‌ها و افرادی که در شهرهای دور ساکن هستند، به همه آنها فرصت دهیم و بهترین استعدادها را برگزینیم.

وی ورزش را به منزله فرصت دانست و افزود: در برخی مسابقات برخی نگاه تهدیدآمیز به ورزش دارند، ما باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا ورزش به فرصت تبدیل شود، حتی در خاطرم هست مسابقه‌ای را که ایران پیروز شد، مسئولیتی را در امنیت ملی برعهده داشتم، خیابان‌های ما پر از غرور و سرور شده بود. توصیه من این است که ورزش را به منزله یک فرصت ملی نگاه کنیم و این فرصت را برای همه قرار دهیم.

روحانی ادامه داد: در هفته‌های اخیر سیاست‌های کلی سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و بحث سلامت به عنوان یک بحث درمانی و بهداشتی نباید باشد، بلکه بخشی از آن در بخش ورزش است که زمینه لازم را برای ایجاد سلامت به وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های کلی مقرر شد در امر ورزش و سلامت وزارتخانه‌های مختلف ورزش و جوانان، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با هم هماهنگی داشته باشند، بودجه‌ها را تخصیص دهند و هماهنگی لازم را ایجاد کنند، یادآور شد: اخیرا به نکته‌ای جالب برخورد کردم که وزیر جدید بهداشت و درمان ما، معاونت سلامت خود را به یک خانمی که معلول است، واگذار کرده و خیلی از این اتفاق خوشحال شدم که بتوانیم به همه استعدادها توجه کنیم، ما نباید بگوییم اگر کسی در ویلچر نشسته و یا خانم است، توان مدیریتی ندارد ما باید در این زمینه‌ها بهره‌برداری کنیم.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به ورزشکاران و قهرمانانی که از عرصه ورزش خداحافظی کرده‌اند، اشاره داشت و افزود: ما باید این ورزشکاران، بزرگان و قهرمانانمان را به عنوان عزیز در کنارمان تا پایان عمر نگهداریم و رهایشان نکنیم. برخی از این ورزشکاران احساس دلتنگی می‌کنند، ما باید تلاش کنیم قهرمانانمان تا پایان محترم و عزیز باشند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پایان دیدگاه ورزشی شما چیست، گفت: من در اینجا دو نکته را لازم می‌دانم، نکته اول اینکه ما باید سیستم‌های ورزشی و قدرتمندانمان جایگاه خود را پیدا کنند، وقتی یک کشوری مثل اسپانیا بخاطر بارسلونا و رئال مادرید معروف است و همه اسپانیا را با نام این دو تیم می‌شناسند، چه اشکالی دارد ما هم تیمی داشته باشیم که عظمت ایران را با نام آنها بشناسند، این کار شدنی است و در دولت آینده من آن را دنبال خواهم کرد.

روحانی در پایان گفت: نکته بعدی این است که من به ورزش بسیار علاقمندم، حتی در جوانی، دانشجویی و این اواخر به خاطر مسئولیت‌هایی که دارم، ورزش‌هایم به کوهنوردی معطوف شده، من هفته‌ای دو روز دو ساعت را به کوهپیمایی اختصاص می‌دهم که خیلی برایم لذت بخش است. پیاده‌روی، شنا، دوچرخه سواری را دوست دارم و دنبال می‌کنم. امیدوارم ملت ما در زمینه ورزش همگانی اهمیت ویژه ای قائل شوند و بخشی از وقتشان را به ورزش اختصاص دهند. فرصت برابر برای همه مردم به خصوص نوجوانان و جوانان باید فراهم شود.