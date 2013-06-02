حاکم نبودن مدیریت صحیح بر فضای کشور/ کمبود اعتبار مشکل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی حکمتی‌پور صبح یکشنبه در جمع هواداران ستاد انتخاباتی قالیباف در نیشابور، اظهارکرد: مدیریت صحیح بر فضای کشور حاکم نیست و قالیباف آمده تا بگوید می‌خواهد با برنامه این فضا را تغییر دهد.

وی بدون نام‌بردن از کاندیدایی، گفت: کشور ما طی هشت سال گذشته تاوان بی‌تجربگی را پس داد دیگر نباید منابع انرژی و توان نیروی انسانی کشور هرز شود.

عضو شورای دفتر رئیس ستاد دکتر قالیباف، اضافه کرد: این یک واقعیت است که با گرفتن مدیریت کلان کشور توسط قالیباف، همه آن اتفاقات مثبت در سطح شهرداری تهران در سطح کشور نیز ایجاد می‌شود.

حکمتی‌پور با اشاره به قرار گرفتن قالیباف در پست‌های مدیریتی مختلف چون فرماندهی لشگر پنج نصر، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، فرماندهی نیروی هوایی سپاه، فرماندهی انتظامی و شهرداری تهران، تاکید کرد: کارنامه این مدیر پر افتخار نشان‌دهنده ایجاد تحولات چشمگیر در آن یگان‌ها و نهادها است.

وی با بیان اینکه 15 سال از آغاز عملیات ساخت آزادراه تهران- شمال در دولت‌های مختلف می‌گذرد ولی هنوز این طرح افتتاح نشده است، افزود: آن وقت قالیباف توانست در فضای بافت فرسوده که تملک آن و راضی کردن و تخلیه جمعیت بالای آن که برای مدیران شهری کار سختی است در عرض سه سال با آزادراه امام علی(ع) شمالی‌ترین و جنوبی‌ترین نقاط تهران را با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان به هم مرتبط سازد.

این کارشناس امور اجتماعی با اشاره به اینکه قبل از قالیباف سالانه دو و نیم کیلومتر مترو در تهران ساخته می‌شد، اضافه کرد: قالیباف توانست این عدد را به‌صورتی حیرت‌آور به 17 و نیم کیلومتر مترو ارتقا دهد و این درحالی است که اگر اعتبارت مصوب مجلس توسط دولت به شهرداری تهران می‌رسید این مقدار به 30 کیلومتر مترو در سال افزایش می‌یافت.

حکمتی‌پور با بازگویی برخی موارد که منجر به صدور رای شورای اسلامی شهر تهران به واگذاری مسئولیت شهرداری به ایشان، یادآور شد: تا حال حاضر قالیباف تنها شهرداری است که رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم معارفه ایشان شرکت کرده است.

وی با بیان این مطلب که همه کسانی که از فیلتر شورای نگهبان تایید شدند، ولایی هستند ولی چه کسی از همه ولایی‌تر است، گفت: تاکنون مقام معظم رهبری در کلنگ‌زنی هیچ پروژه شهری جز بوستان ولایت تهران حضور نیافتند که قالیباف توانست این بوستان 70 هکتاری را با رویکرد جهادی در عرض 72 روز افتتاح کند.