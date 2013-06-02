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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۱۲

منصوری:

72 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ایلامی خریداری شد

72 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ایلامی خریداری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله استان ایلام گفت: 72 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان ایلامی خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه منصوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سقف خرید گندم تاکنون 72 هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از 28 فروردین ماه 92 شروع شده است و45 روز ادامه داشته است.

این مسئول اضافه کرد: این 72 هزار تن گندم مازاد برنیاز از شهرستان های مهران، دهلران، آبدانان و دره شهر خریداری شده است که از این مقدار 72 هزارتن به میزان  68 هزارتن به ارزش 50 میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و طی دو سه روز آینده مابقی گندم خریداری شده وجه آنها پرداخت خواهد شد.

منصوری درادامه اظهار داشت: درخرداد سال 91 خرید گندم ما 55 هزار تن بوده است که امسال به 72 هزار تن رسیده است که چیزی حدود 17 هزار تن یعنی 30 درصد افزایش خرید گندم داشتیم.

کد مطلب 2068332

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