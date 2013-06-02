به گزارش خبرگزاری مهر، در این بررسی داده های 125 هزار نفر در آمریکا، استرالیا و 13 کشور اروپای غربی مورد بررسی قرار گرفت.

این تحقیقات که نتایج آن در نشریه ساینس منتشر شده توسط کنسرسیوم انجمن ژنتیک علوم اجتماعی (SSGAC) انجام شده است و در آن دانشگاه نیویورک، اراسموس، کورنل، هاروارد، بریستول و دانشگاه کوئینزلند در آن مشارکت داشته اند.

این کنسرسیوم در اقدامی که "بررسی ژنومی GWAS " نام دارد، ارتباط بین واریان های ژنتیکی وموفقیت های تحصیلی را مطالعه کرد. در این بررسی تعداد سالهای تحصیلی که یک فرد در مدرسه می گذراند و اینکه آیا از دانشگاه دانش آموخته می شود یا خیر مورد کاوش قرار گرفت.

در بررسی GWAS، محققان صدها هزار نشانگر ژنتیکی را برای کشف ارتباط با برخی ویژگی ها مانند بیماری، صفت یا نتیجه زندگی آزمایش کردند.

این محققان ارتباط بین موفقیت تحصیلی را با واریان های ژنتیک موسوم به "پلی مورفیم های تک نوکلئوتیدی" (SNP ) که تغییرات ریزی در تک موقعیت ها بر روی کد ژنتیکی فرد هستند بررسی کردند.

این مطالعه نشان داد نشانگرهای ژنتیکی با قوی ترین تاثیر بر روی موفقیت آموزشی هر کدام فقط می تواند 0.02 درصد را توضیح دهد.

محققان از قبل می دانستند که SNP بیشترین تاثیر را روی قد انسان دارد یعنی حدود 0.40 درصد از این واریان در این امر دخیل است.

دانشمندان با ترکیب دو میلیون SNP بررسی شده توانستند دو درصد از واریانهای موفقیت آموزشی را در افراد توضیح داده و پیش بینی کنند این رقم می تواند افزایش یابد البته اگر نمونه های بیشتری در دسترس باشد.

دانیل بنجامین، اقتصاد دان رفتاری از دانشگاه کورنل گفت: امیدواریم یافته های ما در نهایت برای شناخت فرایندهای زیست شناختی دخیل در یادگیری، حافظه، ناتوانی در خواندن و زوال شناختی در افراد مسن مفید واقع شود.

این پژوهشگران می گویند: ما از اطلاعات 125 هزار نفر در این بررسی استفاده کردیم. تحقیقات پیشین از نمونه های بسیار کمتری حتی در برخی موارد 100 نفر و به ندرت بیش از 10 هزار نفر استفاده کرده اند. این نمونه های کوچک این تصور را ایجاد می کند که ژنهای افراد تاثیرات بسیار زیادی دارند.

با این حال اگر ژنها تاثیر اندکی داشته باشند- همانطور که تحقیقات ما نشان می دهد- از این رو اندازه های نمونه باید بسیار بزرگ باشند تا یافته های قوی تولید کند که با قابلیت اطمینان بالا در نمونه های دیگر امکان تکرار داشته باشد.

محققان مراقب بودند که یادآوری کنند هیچ ژنی را برای موفقیت تحصیلی کشف نکرده اند و این یافته ها پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی یک فرد در زمان تولد نیست.

آنها می گویند "برای بسیاری از نتایج که ما به عنوان دانشمندان علوم اجتماعی آنها را مطالعه کردیم ، تأثیرات ژنتیکی به احتمال زیاد از طریق کانال های زیست محیطی که قابل اصلاح هستند عمل می کنند.

آنها عقیده دارند اکنون گام کوچک اما مهمی را به سوی شناسایی واریان های ژنتیکی خاص برداشته ایم که موفقیت های تحصیلی را پیش بینی می کند.

اکنون با این دانش می توانیم تاثیرات عواملی از جمله سیاست عمومی، نقش والدین و وضعیت اقتصادی- که اثر ژنتیکی را سرکوب یا ارتقا می دهد بررسی کرده و در نهایت درمانهای بهتری را برای ترفیع نتایج آموزشی عرضه کنیم.