ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان که در سالن اجتماعات شهید باریک بین برگزار شد، اظهارداشت: امر به معروف و نهی از منکر باید در بین مردم و اقشار مختلف فرهنگ سازی شده و کسانی که وظیفه این امر مهم را برعهده دارند بدانند که وظیفه ای بسیار سنگین نزد خدای متعال خواهند داشت.



وی، احیاء این فریضه را در ادارات و سایر مناطق کشور و استان یادآو شد و افزود: در ادارات و یا سایر نقاط کشور کسانی که وظیفه لسانی امر به معروف ونهی از منکر را برعهده دارند بایستی با برخورد بسیار شایسته و توأم با مهربانی به فرد خطاکار تذکر دهند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری به توطئه دشمنان در ایجاد شبیخون فرهنگی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ستاد احیاء امر به معروف ونهی از منکر برنامه های خوبی برای مقابله با تهاجم فرهنگی در دست دارد که امید است با همراهی سایر دستگاه ها در اجرای صحیح این برنامه ها موفق باشند.



آیت الله باریک بین، نماز را بزرگترین سد در مقابل همه منکرات دانست و اظهارداشت: اگر نماز را آن طوری که خداوند و پیامبر گرامی (ص) دستور داده در جامعه ترویج وگسترش دهیم قطعاً جلوی فحشا و منکرات را خواهد گرفت.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام جواد صادق زاده معاون ادارات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر کشور در رابطه با ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان گفت: خوشبختانه این ستاد در رابطه با برنامه های احیاء این فریضه مهم توانسته با همدلی و مشارکت خوب و صمیمی مدیران ادارات گام های ارزشمندی بردارد، که جای تقدیر دارد.



حجت الاسلام صادق زاده به طرح یادآوران در مدارس اشاره کرد و یادآورشد: این طرح ابتدا باید از مدارس شروع شده و این فرهنگ در کل مدارس کشور نهادینه شود.



وی اظهارداشت: فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر را باید بیشتر در ادارات و سپس کل جامعه با فرهنگ سازی توسعه داد.



سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر(عج)و دبیر ستاد احیا امر به معروف ونهی از منکر استان در ادامه در خصوص برنامه های این ستاد در سطح استان بیان کرد: این ستاد توانسته در ادارات و مناطق مختلف استان این فریضه مهم را در حد توان به خوبی احیاء کند.



دبیر اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ادامه داد: در استان قزوین خوشبختانه مدیران دستگاههای اجرایی همکاری خوبی با این ستاد دارند که جای قدردانی است.