ميزان ريزگرد ها در همدان 9 برابر حد مجاز اعلام شد/ وضعيت آلودگي هوا خطرناک است

مهدي خدابخشي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آلودگی امروز در همدان اظهار داشت: وضعيت آلودگي در استان همدان خطرناك است.

كارشناس كنترل آلودگي مركز بهداشت استان همدان گفت: امروز ميزان ريزگردها در استان همدان 9 برابر حد مجاز حدكثري اعلام شد.

وي بيان داشت: وجود بيش از اندازه آلاينده هاي هوا براي گروه هاي حساس و در معرض خطر مشکل آفرین است.

كارشناس كنترل آلودگي مركز بهداشت استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر وضعيت سطح نسبي سلامتي در استان همدان خطرناك است.

خدابخشی گفت: گروه هاي حساس از جمله سالخوردگان، كودكان و بيماران قلبي و عروقي بايد در صورت عدم ضرورت، از فعاليت در محيط هاي باز خودداري كنند.