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۱۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

پيگيري مهر/

ميزان ريزگرد ها در همدان 9 برابر حد مجاز اعلام شد/ وضعيت آلودگي هوا خطرناک است

ميزان ريزگرد ها در همدان 9 برابر حد مجاز اعلام شد/ وضعيت آلودگي هوا خطرناک است

همدان – خبرگزاري مهر: كارشناس كنترل آلودگي مركز بهداشت استان همدان با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت آلودگي در استان همدان خطرناك است، اظهار داشت: امروز ميزان ريزگرد ها در استان همدان 9 برابر حد مجاز حداكثري اعلام شد.

مهدي خدابخشي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آلودگی امروز در همدان اظهار داشت: وضعيت آلودگي در استان همدان خطرناك است.

كارشناس كنترل آلودگي مركز بهداشت استان همدان گفت: امروز ميزان ريزگردها در استان همدان 9 برابر حد مجاز حدكثري اعلام شد.

وي بيان داشت: وجود بيش از اندازه  آلاينده هاي هوا براي گروه هاي حساس و در معرض خطر مشکل آفرین است.

كارشناس كنترل آلودگي مركز بهداشت استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر  وضعيت سطح نسبي سلامتي در استان همدان خطرناك است.

خدابخشی گفت: گروه هاي حساس از جمله سالخوردگان، كودكان و بيماران قلبي و عروقي بايد در صورت عدم ضرورت، از فعاليت در محيط هاي باز خودداري كنند.

کد مطلب 2068347

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