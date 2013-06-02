مجمع انتخابات رئیس هیئت تکواندوی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم "حامد پرهیزگار" با کسب 18 رای از مجموع 18 رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رییس هیئت تکواندوی استان منصوب شد.

دبیر فدراسیون تکواندو کشور در این مراسم گفت: برنامه ریزی اصولی و استفاده از خرد جمعی از مهمترین عوامل رشد جایگاه ورزش تکواندو در کشور بوده است.

غلامحسن ذوالقدر افزود: به دلیل موفقیت های تکواندو کاران در رقابتهای جهانی و المپیک هم اکنون سطح توقعات مردم از ورزشکاران این رشته افزایش یافته است.

وی بیان کرد: تلاش می کنیم با استمرار برنامه ریزیها و استفاده از نظرات پیشکسوتان این رشته به ارتقای هرچه بیشتر جایگاه این ورزش در راستای کسب افتخارات جدید در سطح بین المللی کمک کنیم.

ذوالقدر توجه به پرورش استعدادهای جوان را یکی از اصلی ترین وظایف هیئتهای تکواندو در استانهای کشور عنوان کرد و اظهار داشت: شناسایی استعدادهای ورزش تکواندو و بستر سازی برای رشد آنها باید در اولویت برنامه های هیئت ها قرار گیرد.

وی بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران این رشته ورزشی در استان نیز تاکید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم کمبود اعتبار را مهمترین مشکل پیش روی ورزش این استان عنوان کرد و گفت: با اعتبارات ناچیز موجود نمی توان ورزش را مدیریت کرد.

حجت الاسلام سید جواد خاضع افزود: کمک مالی سال گذشته وزارت ورزش و جوانان به کهگیلویه و بویراحمد 770 میلیون ریال بود و این در حالی است که در این سال 141 تیم ورزشی از این استان به مسابقات استانی و ملی اعزام شدند.

وی همچنین با اشاره به وجود استعداد های بیشمار ورزشی در این استان اظهار داشت: ورزشکاران این استان در صورت حمایت می توانند در سطح ملی و بین المللی بدرخشند.

خاضع با اشاره به استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان از ورزش تکواندو در این استان، خواستار آموزش این ورزش در مناطق محروم و دور افتاده این استان شد.







