خلاء حقوقی در حوزه های جدید دانش پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی امروز در همایش علمی - کاربردی کارشناسان و مدیران حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات وابسته به وزارت بهداشت در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران به اختلاف نظرها در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور اشاره کرد و گفت: اختلاف نظرها در این زمینه زیاد و ما به صورت قانونی جواز آن را صادر کرده ایم بدون اینکه حقوق مردم را در آن مشخص کنیم.

وی با اشاره به ماموریت مشترک حوزه حقوق و وزارت بهداشت گفت: عدم توسعه و رشد هماهنگ میان دانش پزشکی و دانش حقوقی مرتبط با آن آسیب های زیادی را در جامعه ایجاد می کند.

معاون رئیس جمهور در امور حقوقی افزود: از سوی دیگر یکی از وظایف حاکمیت نظارت بر روابط میان مردم و جامعه حرفه ای متخصص است که در حوزه وزارت بهداشت این کار برعهده این وزارتخانه است.

وی به وظیفه اختصاصی کارشناسان و مدیران حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرد و یاد آور شد: یکی از این موارد ترسیم حقوق مردم درباره پیشرفت های پزشکی است. بسیاری از قوانین مرتبط با پیشرفت های پزشکی در اثر ارتباط جامعه متخصص با مجلس ایجاد شده و یا اگر لایحه بوده از خلاء های حقوقی زیادی برخوردار است.

بداغی اظهار داشت: حقوقدانان در تدوین قوانین مرتبط با پزشکی و حفظ حقوق انسان در این حوزه، ماموریت مشترک دارند و اگر مشارکت فعال در این زمینه نداشته باشیم رشد ناهمگون ایجاد می شود.

وی گفت: البته در این زمینه من با وزیر بهداشت نیز صحبت کرده ام که به طور جدی از امضای لوایح بدون مشورت حقوقی پرهیز کنند.

معاون رئیس جمهور در امور حقوقی، تامین حقوق مردم در برابر جامعه حرفه ای را از دیگر وظایف کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی برشمرد و گفت: بسیاری از پرونده های دیوان عدالت اداری با تعامل میان کارشناسان و مردم حل می شود.

وی اضافه کرد: از یک سو جامعه متخصصان ناراضی هستند و از یک سو مردم که این موضوع با بررسی بایسته ها و وظایف حقوقی قابل سامان بخشی است و حقوقدانان می توانند روابط عادلانه ایجاد کنند.